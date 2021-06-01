Новое исследование показало эффективность вакцины Sinovac

ДУБЛИН. КАЗИНФОРМ – Вакцина компании Sinovac Biotech показала эффективность в борьбе с Covid-19 по предварительным данным исследований в городке в Бразилии, где 75 процентов взрослого населения получили две дозы данного препарата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Irish Times.

Сообщается, что исследования, проводимые в небольшом городе Серрана бразильского штата Сан-Паулу, с населением 45000 человек, могут стать ключом для развивающихся стран в вопросе необходимого охвата населения вакцинами для преодоления пандемии.

Несмотря на снижение случаев инфицирования, после иммунизации населения первой дозой вирус продолжал распространяться до тех пор, пока люди не были привиты второй дозой. Полные результаты исследований будут вскоре опубликованы.

Исследования проводил Институт Бутантан, где была изобретена вакцина Sinovac, которая более известна под названием CoronaVac в Бразилии. Почти две трети населения городка Серрана получили вакцину с начала февраля по апрель. Остальной части населения, в частности несовершеннолетним и беременным женщинам, было отказано в прививке. Около 95 процентов взрослого населения городка, подлежащих вакцинации, получили две дозы вакцины.

«Это первое в своем роде исследование в мире», - говорит глава института Бутантан Димас Ковас. Он также добавил, что данные исследований могут быть использованы правительствами стран мира в разработке государственных стратегий.

В городе Серрана смерть от коронавирусной инфекции упала на 95 процентов после пяти недель массовой вакцинации. Также сообщается, что число зараженных с симптомами упало на 80 процентов, а госпитализация сократилась на 86 процентов.

Директор по исследованиям в институте Бутантан Рикардо Паласиос сообщил о важности вакцин в сдерживании распространения вируса. Он добавил, что количество заражений среди детей также снизилось, обозначив, что нет необходимости вакцинировать детей для открытия школ.

Сообщается, что в течение 14 дней после введения первой дозы не были зарегистрированы побочные эффекты и летальные случаи среди участников.

Исследования также показали эффективность вакцины против P1 - варианта коронавирусной инфекции, который вызвал много случаев заражения на территории вокруг Серраны. Результаты исследований также показали важность получения второй дозы вакцины.

Вакцина Sinovac находится в активном применении в таких странах, как Чили, Турция, Индонезия и Филиппины.