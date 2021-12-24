Новое бюджетное правило поможет Казахстану снизить зависимость от нефтяного цикла

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2022 году в Казахстане применят новое бюджетное правило для достижения ряда экономических эффектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бюджетное правило направлено на снижение зависимости государственных финансов от нефтяного цикла и состоит из двух элементов. Первый предусматривает установление ограничения на размер гарантированного трансферта из Нацфонда, на уровне, не превышающем размер поступлений в Нацфонд от нефтяного сектора при цене отсечения (расчетной цене на нефть), обеспечивающей достаточный уровень консерватизма», - рассказал директор департамента финансовой стабильности и исследований Национального банка РК Олжас Кубенбаев.

Второй, по его словам, устанавливает прямое ограничение на темпы роста государственных расходов на уровне долгосрочного экономического роста, скорректированного на долгосрочную цель по инфляции. Это, кроме повышения бюджетной дисциплины, позволит повысить уровень координации денежно-кредитной и налогово-бюджетной политик.

«Полноценное применение контрцикличного бюджетного правила изолирует госрасходы от волатильности цен на нефть и повысит предсказуемость проводимой фискальной политики. Установление цены отсечения, относительно которой происходит бюджетирование, позволит повысить устойчивость проводимой бюджетной политики к нефтяному циклу, а также сгладить влияние краткосрочный шоков», - отметил спикер.

О. Кубенбаев также сообщил, что применение бюджетного правила планируется в 2022 году при формировании бюджета на 2023-2025 и последующие годы.

«Важно понимать, что в долгосрочной перспективе достаточный уровень консервативности позволит обеспечить сохранность и накопление средств Нацфонда, что позволит поддерживать устойчивый рост экономики даже после истощения нефтяных запасов»,- заключил представитель Нацбанка.