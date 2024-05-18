Новобранцы приняли присягу в Астане

Сегодня в Астане на площади у монумента «Отан қорғаушылар» состоялось торжественная церемония принятия Военной присяги молодым пополнением воинской части 68665, передает корреспондент агентства Kazinform.

Символично, что принятие Военной присяги проводится в преддверии знаменательной даты в истории становления Вооруженных сил независимой страны – это празднование 100-летия первого министра обороны Республики Казахстан, Героя Советского Союза, Халық Каһарманы, талантливого военачальника и писателя, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

За месяц службы свыше 160 новобранцев прошли курс молодого бойца: ознакомились с историей и традициями воинской части, изучили уставы, тактико-технические характеристики военной техники и вооружения, основы строевой и огневой подготовки, выполнили первые стрельбы.

Фото: Минобороны РК

Со знаменательным событием новоиспеченных защитников Родины поздравил начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК йор Мереке Кучекбаев.

- В Конституции нашей страны прописано, что защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого гражданина. Этот долг обязывает каждого из нас – от рядового до генерала – быть в постоянной готовности к защите суверенитета и целостности нашего независимого Казахстана. Всех ребят поздравляю с призывом и вступлением в ряды Вооруженных сил Республики Казахстан, желаю с честью и достоинством отслужить положенный срок службы, вернуться домой крепкими и возмужавшими мужчинами, чтобы в последующим вами могли гордиться Ваши родные и близкие, крепкого здоровья и успехов! - сказал М. Кучекбаев.

Фото: Минобороны РК

В ходе мероприятия личным составом воинской части 68665 были продемонстрированы показательные выступления рукопашного боя, демонстрация «Дефиле с оружием», а также была представлена концертная программа с участием творческих коллективов Национального военно-патриотического центра.