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Новобранцы присягают на верность Родине

16 Мая 2021, 13:45
Новобранцы присягают на верность Родине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ряде воинских частей южного и западного регионов более 1400 солдат приведено к военной присяге. Об этом передает МИА Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В ходе весенней призывной кампании ряды Вооруженных Сил пополнились юношами из разных уголков страны. За месяц службы новобранцы прошли курс молодого бойца, ознакомились с историей и традициями подразделения, в котором предстоит проходить службу, изучили тактико-технические характеристики техники и вооружения, основы строевой, государственно-правовой и огневой подготовки.

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Принятие военной присяги перед командованием и своими товарищами – волнительный момент для каждого.

«День, когда даешь клятву на верность Родине, бывает раз в жизни. Мы старались сделать все четко и уверенно. В тексте военной присяги немного слов, но в них заложен глубокий смысл», – поделился рядовой Ансар Берикбол, призванный из Алматинской области в механизированную бригаду города Шымкент.

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После торжественного ритуала солдаты срочной службы демонстрировали показательные выступления с элементами приемов рукопашного боя.

«С каждым годом молодое пополнение, прибывающее для прохождения воинской службы, отличается от предыдущих призывов. Заметно, что в строй встают настоящие патриоты, для которых служба на благо Родины – не простой звук. Это дети, выросшие в независимом Казахстане, готовые верой и правдой служить своей стране», – рассказал заместитель командующего войсками регионального командования «Юг» по воспитательной и идеологической работе полковник Ораз Кучуков.

В ближайшее время церемонии приведения военнослужащих срочной службы к военной присяге пройдут в региональных командованиях «Астана», «Восток» и Десантно-штурмовых войсках.

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