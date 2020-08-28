Новобранцы десантно-штурмовых войск прошли «обкатку танком»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Молодое пополнение Десантно-штурмовых войск в первый раз выполнило боевые стрельбы и столкнулось с настоящими танками на учебных полигонах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более 1300 новобранцев весеннего призыва выполнили стрельбы из АК-74. Это начальной этап боевой подготовки для молодых десантников. Но самое сложное испытание для них – это метание ручной гранаты по танку из окопа. При этом 40-тонная боевая машина проезжает над солдатом. Упражнение называется «обкатка танком», - сообщили в пресс-службе десантно-штурмовых войск.

Как говорит руководитель занятий гвардии майор Аскар Мухит, подобные тренировки позволяют не только отработать боевые навыки, но и являются психологической подготовкой, позволяя преодолеть страх перед тяжелой бронетехникой.

Рядовой Ильяс Саметов с отличием окончил Талдыкорганский гуманитарно-технический колледж. До прибытия на срочную службу профессионально занимался футболом, играл за команду «Жетысу». Везде демонстрирующий высокие показатели юноша и в армии показывает свою ловкость и меткость. Он показал лучшие результаты и набрал наибольшее количество баллов в стрельбе из автомата по мишеням.

По его словам, за два дня практики я набрал уверенность в обращении с оружием, понял принципы прицеливания правильность стрельбы. Перед стрельбой ощущал волнение, но сумел побороть его, благодаря прошедшим накануне теоретическим занятиям с сержантами.

«Я очень горд, что был лучшим на первых занятиях и даже не представлял, что начальник сбора молодого пополнения перед всем строем выведет меня как лучшего и позвонит с благодарностью моим родителям. В дальнейшем я буду стараться также достойно служить», – отмечает военнослужащий.

После завершения курса молодого бойца военнослужащие срочной службы будут приведены к военной присяге.