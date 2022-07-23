23 Июля 2022 20:17

Новобранцам Нацгвардии РК вручили боевое оружие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На строевом плацу оперативной бригады Национальной гвардии РК состоялось торжественное вручение оружия молодому пополнению. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Всего штатное оружие закрепили почти за 800 новобранцами, которые прибыли отдать долг Родине. Среди них оказался солдат-однофамилец известного всему миру конструктора – создателя автомата Калашникова.

Были проведены занятия по изучению технических возможностей, значения оружия в современном бою, а также требований безопасности при использовании штатного вооружения.

«С древних времен, юношам, охранявших свою землю – выдавали в руки различное оружие: щит и меч, копье, лук и стрелы. На сегодня у нас это автомат Калашникова, который является индивидуальным видом вооружения солдата», – сказал командир бригады Аян Есжанов.

По окончании ритуала вручения, как и полагается в таких случаях – наименование оружия, их серии и номера, дата выдачи были записаны в военные билеты солдат.