    15:35, 07 Август 2025 | GMT +5

    Новый закон о СМИ подписан в Кыргызстане

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон КР «О средствах массовой информации», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik.com

    Документ принят Жогорку Кенешем КР 25 июня 2025 года, цель которого совершенствовать законодательство в области средств массовой информации.

    Законом предусматривается:

    — порядок регистрации, перерегистрации, приостановления и прекращения деятельности СМИ, доступа к информации, в том числе критерии регистрации, перерегистрации и отказа в регистрации СМИ.

    — СМИ считается зарегистрированным и имеет право на распространение информации со дня принятия решения о регистрации органами юстиции, а его деятельность может быть прекращена или приостановлена только по решению учредителя либо по решению суда;

    — организация деятельности СМИ и других норм, связанных с профессиональной деятельностью журналистов;

    — строгий запрет цензуры — устанавливаются нормы, исключающие любое вмешательство должностных лиц в работу СМИ, в том числе на их учредителей;

    — особый правовой режим обеспечения доступа СМИ к информации, ответственность СМИ и условия, при которых редакция и журналисты освобождаются от ответственности;

    — СМИ имеют право сохранять в тайне источник информации, в том числе личность лица, предоставившего сведения с условием неразглашения его имени, за исключением случая, когда соответствующее требование поступило от суда в связи с находящимся в его производстве делом;

    — при создании СМИ в КР иностранным физическим и юридическим лицам запрещается владеть, пользоваться, распоряжаться и (или) управлять более чем 35% акций, долей, паев в уставном капитале юридических лиц, а также о приверженности соблюдения этических стандартов при распространении информации и редакционной политики средства массовой информации.

    Ранее сообщалось, что в стране подписанием закона о религии упорядочена религиозная сфера.

    СМИ Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
