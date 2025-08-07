Новый закон о СМИ подписан в Кыргызстане

Документ принят Жогорку Кенешем КР 25 июня 2025 года, цель которого совершенствовать законодательство в области средств массовой информации.

Законом предусматривается:

— порядок регистрации, перерегистрации, приостановления и прекращения деятельности СМИ, доступа к информации, в том числе критерии регистрации, перерегистрации и отказа в регистрации СМИ.

— СМИ считается зарегистрированным и имеет право на распространение информации со дня принятия решения о регистрации органами юстиции, а его деятельность может быть прекращена или приостановлена только по решению учредителя либо по решению суда;

— организация деятельности СМИ и других норм, связанных с профессиональной деятельностью журналистов;

— строгий запрет цензуры — устанавливаются нормы, исключающие любое вмешательство должностных лиц в работу СМИ, в том числе на их учредителей;

— особый правовой режим обеспечения доступа СМИ к информации, ответственность СМИ и условия, при которых редакция и журналисты освобождаются от ответственности;

— СМИ имеют право сохранять в тайне источник информации, в том числе личность лица, предоставившего сведения с условием неразглашения его имени, за исключением случая, когда соответствующее требование поступило от суда в связи с находящимся в его производстве делом;

— при создании СМИ в КР иностранным физическим и юридическим лицам запрещается владеть, пользоваться, распоряжаться и (или) управлять более чем 35% акций, долей, паев в уставном капитале юридических лиц, а также о приверженности соблюдения этических стандартов при распространении информации и редакционной политики средства массовой информации.

Ранее сообщалось, что в стране подписанием закона о религии упорядочена религиозная сфера.