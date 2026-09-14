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    Новый вирус или обычная ОРВИ: в горздраве Астаны ответили на опасения жителей

    Жители Астаны обсуждают в соцсетях «новый вирус», отмечая друг у друга схожие симптомы. Корреспондент агентства Kazinform узнал в управлении общественного здравоохранения, фиксируют ли в столице рост заболеваемости ОРВИ и необычное течение болезни.

    а
    Фото: Freepik

    Пользователи соцсетей рассказывают о боли в горле, насморке и других симптомах ОРВИ, которые у некоторых протекают без температуры.

    Новый вирус или обычное ОРВИ: в горздраве Астаны ответили на опасения жителей
    Фото: threads.com/@green.56374421

    Как сообщили в ответе на запрос Kazinform в управлении общественного здравоохранения Астаны, признаков необычного или существенно более тяжелого течения респираторных заболеваний сейчас не наблюдается.

    — В большинстве случаев заболевание протекает в рамках обычной клинической картины ОРВИ. При этом отдельные пациенты могут переносить инфекцию более выраженно, особенно при наличии хронических заболеваний, сниженного иммунитета и других факторов риска, — сообщили в ведомстве.

    Стало ли больше заболевших ОРВИ

    В пресс-службе управления сообщили, что в Астане наблюдается незначительный рост числа обращений жителей с симптомами ОРВИ. 
    По их данным, с 4 по 10 сентября 2026 года в Астане зарегистрировали около 3354 случаев ОРВИ. Это на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 4 638 случаев.

    Ранее в Минздраве прокомментировали эпидемиологическую ситуацию в стране и опасения казахстанцев по поводу гриппа и COVID-19.

    Здравоохранение Грипп Здоровье Заболевания Астана
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор