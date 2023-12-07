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    12:53, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Новый вид мошенничества через аккаунт в WhatsApp появился в Казахстане

    мошенники
    Фото: Polisia.kz

    Киберполиция сообщает, что в настоящее время участились случаи интернет-мошенничества, когда от имени потерпевших с использованием аккаунта в WhatsApp, рассылается всем имеющимся контактам текст с просьбой выслать деньги под различными предлогами, указывая при этом подставные счета третьих лиц, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    — Установлено, что злоумышленники получают доступ к аккаунту Whatsapp, используя вредоносную ссылку, и после прохождения гражданами по данной ссылке получают доступ к их учетной записи в мессенджере. В этой связи полиция предупреждает и призывает граждан не переходить по сомнительным ссылкам, которые тиражируются, как правило, в виде розыгрыша призов, голосования за детей, опросника по любым темам и др., и не вводить свои личные данные, — рекомендует начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

    Если Вы подозреваете, что все-таки случайно прошлись по подозрительной ссылке, можете проверить наличие параллельного доступа к вашему WhatsApp-аккаунту, зайдя в приложении в “Настройки”, и перейдя во вкладку “Привязанные устройства”. Если в данной вкладке отобразиться неизвестное устройство, которое Вы не привязывали, немедленно осуществите выход с данной сессии, советуют киберполиция. 

    Теги:
    Мошенничество Казахстан полиция Интернет-мошенничество
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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