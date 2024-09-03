Новый учебный период начался в Академии Национальной гвардии МВД РК

Сегодня в Петропавловске на базе Академии Национальной гвардии МВД Республики Казахстан состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу нового учебного периода, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии МВД РК.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Ранним утром на строевом плацу выстроился весь личный состав учебного заведения, которых после доклада начальника Академии полковника Артура Токушева приветствовал заместитель Главнокомандующего Национальной гвардии РК генерал-майор Бауржан Абжанов.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Республики Казахстан, после которого личному составу зачитали телеграмму с поздравлением заместителя министра внутренних дел — Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Еркина Ботаканова.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Выступая перед офицерами, военнослужащими по контракту и курсантами, генерал-майор Бауржан Абжанов подчеркнул, что День знаний является праздником не только педагогов и учащихся, но и призван подчеркнуть важность образования, которое имеет особое значение для современного Казахстана.

— В этот осенний день, мы с особой торжественностью встречаем курсантов и магистрантов 1 курса, которые переступили порог нашего учебного заведения. Для них первый учебный год самый важный. От того, как он сложится, чем будет наполнен, какие приобретут навыки и умения, будет зависеть привлекательность воинской службы и дальнейшая судьба каждого из них, — сказал Бауржан Абжанов.

В этом году в Академию поступили 218 курсантов, среди них впервые в истории учебного заведения находятся 13 первокурсников — обладателей сертификатов по программе «Срочник — 2.0» на право бесплатного обучения в стенах любого вуза страны. Но они выбрали именно Академию Национальной гвардии.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Кроме того, нынешний учебный год для курсантов 1-го учебного батальона и магистрантов 2 курса будет выпускным. Поэтому запланировано проведение сложных практических занятий, практик и других мероприятии, итогом которых станут государственные экзамены.

На открытии учебного периода с поздравительной речью также выступили ветеран учебного заведения полковник в отставке Бакытжан Сембаев и курсант 4 курса рядовой Диас Беделбай.

Были вручены первые офицерские погоны преподавателю кафедры языковой подготовки ефрейтору Жадыре Шакирбаевой и командиру ремонтного взвода батальона обеспечения учебного процесса старшему сержанту Даурену Жунусову.

Мероприятие в честь Дня знаний завершилось прохождением личного состава Академии торжественным маршем, после которого они направились в учебные классы. А для офицеров и военнослужащих по контракту первое занятие началось с предмета государственно-правовой подготовки.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Начало нового учебного периода совпало с выступлением Президента страны Касым-Жомарта Токаева с Посланием народу Казахстана. Прямую трансляцию выступления Главы государства офицеры командования, профессорско-преподавательский и личный состав обеспечения учебного процесса Академии посмотрели в актовом зале, со специально установленного лэд –экрана.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК





