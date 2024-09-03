Новый учебный период начался в Академии Национальной гвардии МВД РК
Сегодня в Петропавловске на базе Академии Национальной гвардии МВД Республики Казахстан состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу нового учебного периода, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии МВД РК.
Ранним утром на строевом плацу выстроился весь личный состав учебного заведения, которых после доклада начальника Академии полковника Артура Токушева приветствовал заместитель Главнокомандующего Национальной гвардии РК генерал-майор Бауржан Абжанов.
Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Республики Казахстан, после которого личному составу зачитали телеграмму с поздравлением заместителя министра внутренних дел — Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Еркина Ботаканова.
Выступая перед офицерами, военнослужащими по контракту и курсантами, генерал-майор Бауржан Абжанов подчеркнул, что День знаний является праздником не только педагогов и учащихся, но и призван подчеркнуть важность образования, которое имеет особое значение для современного Казахстана.
— В этот осенний день, мы с особой торжественностью встречаем курсантов и магистрантов 1 курса, которые переступили порог нашего учебного заведения. Для них первый учебный год самый важный. От того, как он сложится, чем будет наполнен, какие приобретут навыки и умения, будет зависеть привлекательность воинской службы и дальнейшая судьба каждого из них, — сказал Бауржан Абжанов.
В этом году в Академию поступили 218 курсантов, среди них впервые в истории учебного заведения находятся 13 первокурсников — обладателей сертификатов по программе «Срочник — 2.0» на право бесплатного обучения в стенах любого вуза страны. Но они выбрали именно Академию Национальной гвардии.
Кроме того, нынешний учебный год для курсантов 1-го учебного батальона и магистрантов 2 курса будет выпускным. Поэтому запланировано проведение сложных практических занятий, практик и других мероприятии, итогом которых станут государственные экзамены.
На открытии учебного периода с поздравительной речью также выступили ветеран учебного заведения полковник в отставке Бакытжан Сембаев и курсант 4 курса рядовой Диас Беделбай.
Были вручены первые офицерские погоны преподавателю кафедры языковой подготовки ефрейтору Жадыре Шакирбаевой и командиру ремонтного взвода батальона обеспечения учебного процесса старшему сержанту Даурену Жунусову.
Мероприятие в честь Дня знаний завершилось прохождением личного состава Академии торжественным маршем, после которого они направились в учебные классы. А для офицеров и военнослужащих по контракту первое занятие началось с предмета государственно-правовой подготовки.
Начало нового учебного периода совпало с выступлением Президента страны Касым-Жомарта Токаева с Посланием народу Казахстана. Прямую трансляцию выступления Главы государства офицеры командования, профессорско-преподавательский и личный состав обеспечения учебного процесса Академии посмотрели в актовом зале, со специально установленного лэд –экрана.