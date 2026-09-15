Новый учебный год начался в Кыргызстане

Сегодня, 15 сентября, в Кыргызстане начался новый учебный год, который принес школьникам и родителям ряд изменений, передает Kazinform со ссылкой на Кабар .

В новом учебном году продолжается переход на 12-летнее образование, меняется организация учебного процесса, вводятся новые возможности для школьников. Агентство «Кабар» рассказывает, что изменится в школах республики в 2026–2027 учебном году.

Сегодня школы страны распахнули свои двери для 1,5 млн учащихся. Из них около 147 тыс. детей впервые переступили порог школы. В общеобразовательных организациях страны работают около 97 тыс. учителей.

Как сообщили в Минстрое, к началу 2026-2027 учебного года по республике полностью завершены работы по строительству и капитальному ремонту 81 школы. Из них 40 объектов построены, в 41 образовательном учреждении проведен капитальный ремонт.

Кроме того, в соответствии с поручением президента Садыра Жапарова продолжается подготовка к вводу в эксплуатацию 36 новых школ, строящихся в Бишкеке, Оше и городе Манас.

Продолжение перехода на 12-летнее образование

В этом учебном году на новую систему обучения переходят 1, 2, 3, 5, 7 и 8 классы. В министерстве подчеркнули, что в этих классах будут использоваться новые учебные программы и новые учебники.

При этом ученики 4, 9, 10 и 11-х классов продолжат обучение по 11-летней системе.

Учеба по субботам

В 2026-2027 учебном году учащиеся 6-11 классов в целях полного освоения учебных программ будут дополнительно обучаться 8 суббот. По данным Минпросвещения, график 8 дополнительных учебных дней школы формируют самостоятельно и согласовывают с родителями и территориальными управлениями образования.

При этом для 1-5 классов сохраняется пятидневная учебная неделя без изменений.

Поступление в колледжи и университеты

Как сообщили в Минпросвещения агентству «Кабар», возможность поступления в колледжи и профессиональные лицеи после 9-го класса сохраняется. Учащиеся, которые продолжат обучение в школе в 10–12-х классах, смогут дополнительно осваивать предпрофессиональные программы.

В Министерстве науки также подтвердили, что после перехода на 12-летнее образование выпускники колледжей смогут поступать на 2-й курс университета.

Новые учебники

В Кыргызстане в 2026 году на данный момент уже напечатано и распределено 3 млн 172 тыс. 728 экземпляров учебно-методических комплексов, еще продолжается печать 1 млн 442 тыс. 815 экземпляров.

Напомним, что в 2025 году было выпущено и распределено по школам в общей сложности 4 млн 735 тыс. 870 экземпляров учебно-методических комплексов.

Таким образом, общий тираж учебно-методических комплексов, выпущенных за два года, составит 9 млн 351 тыс. 413 экземпляров.

График каникул

Согласно утвержденному графику каникул:

Осенние: 5 дней (с 11 по 15 ноября);

Зимние: 10 дней (с 1 по 10 января);

Весенние: 6 дней (с 3 по 8 марта);

Майские: 9 дней (с 1 по 9 мая).

Для первоклассников каникулы дополнительно продлят на две недели, для второклассников — на одну неделю. Сроки дополнительных каникул устанавливаются районными и городскими органами управления образованием с учетом региональных климатических и санитарно-эпидемиологических условий.

Завершить 2026–2027 учебный год в школах планируется 25 мая 2027 года.

Шахматные кружки в 500 школах

В 500 школах республики для учеников 3-х и 5-х классов начнут работать шахматные кружки.

В школах появятся психологи

По данным Минпросвещения, в штат школ вводится должность психолога. Количество штатных единиц психолога определяется в зависимости от числа обучающихся:

для школ с числом учеников до 275 человек предусмотрено 0,25 штатной единицы;

от 276 до 550 обучающихся — 0,5 штатной единицы;

от 551 и более человек — 1 штатная единица.

Профильное обучение

В 2026-2027 учебном году начнется первый этап перехода на профильное обучение. В 8-х классах введут предпрофильную подготовку, а в старших классах апробируют профильные программы профессионально-прикладного направления. Также будет организовано сетевое взаимодействие между общеобразовательными организациями и организациями начального профессионального образования.

Переход на профильное обучение будет проходить поэтапно в течение трех учебных лет. В 2027–2028 учебном году предпрофильная подготовка появится в 9-х классах. В 11-х классах будут введены профильные программы академического и профессионально-прикладного направлений.

В 2028-2029 учебном году введут в 12-х классах профильные программы академического и профессионально-прикладного направлений.

Таким образом, новый учебный год принес школьникам не только новую дату начала занятий, но и изменения в организации учебного процесса и содержании образования. В этом году они связаны с продолжением перехода на 12-летнее обучение, дополнительными учебными днями для 6-11 классов, обновлением учебников, введением психологов и шахматных кружков, а также началом профильного обучения.

Ранее сообщалось о том, что Национальную академию шахмат открыли в Бишкеке.