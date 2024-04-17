Новый туристический поезд запускают в Турции

Любителей отдохнуть нестандартно в Турции ждет завораживающая поездка на туристическом поезде. Уже на этой неделе из Анкары стартует Mesopotamia Express. Это новый туристический маршрут, который проходит по одному из самых богатых культурно-исторических регионов страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Что увидят туристы?

В Турции запустили новый железнодорожный экскурсионный маршрут, который пролегает по территории восточной и юго-восточной Анатолии.

Путешествие протяженностью 1 051 км начинается в Анкаре и проходит через пустынные ландшафты мимо спящего вулкана горы Эрджиес высотой 3 916 метров. В пути также предусмотрены трех- и четырехчасовые остановки в таких городах, как Кайсери, Малатья и Элязыг, где у туристов будет время для прогулок и осмотра достопримечательностей, а также дегустации блюд региональной кухни.

Первая остановка туристического маршрута осуществляется в провинции Кайсери - исторической столице Каппадокии. Кайсери известен своими памятниками эпохи сельджуков – мечетями, гробницами и медресе, датируемыми XIII веком. Наряду с этим, в городе находится старейшая в Турции сельджукская мечеть Хунат Хатун, построенная в 1238 году. Внутри мечети до сих пор сохранился средневековый действующий хамам с отдельными секциями для мужчин и женщин.

В Малатье путешественников ждет удивительный музей под открытым небом Арслантэпе. Он внесен в Список наследия ЮНЕСКО. Комплекс включает в себя дворцы, храмы, настенные росписи и статуи, датируемые 3 000 годом до нашей эры. Эта турецкая провинция славится своими абрикосами. Ими можно насладиться вдоволь – свежими и сушенными.

Третья остановка поезда будет в провинции Элязыг. Этот регион известен своим красным вином «Окюз гозю» и местной кухней. У туристов будет возможность продегустировать мясное ассорти и другую местную еду. В гастрономическое разнообразие региона входит также и блюдо из дикого ревеня.

Фото: Dailysabah.com

Во сколько обойдется тур?

Первый рейс Mesopotamia Express стартует 19 апреля из Анкары. В обратную сторону он отправится 21 апреля из Диярбакыра. Ожидается, что туристический поезд летом будет ходить каждый месяц.

Туристический поезд состоит из девяти спальных вагонов и одного вагона-ресторана. Состав вмещает в себя максимум 180 пассажиров. Купе в вагонах рассчитаны на двух человек. Оно оснащено комфортабельными сиденьями, которые на ночь раскладываются в кровати. Также предлагаются такие удобства, как холодильник, раковина, шкаф для одежды и система отопления.

Для интересного путешествия поездом по Турции туристам следует купить билеты на рейс Mesopotamia Express. Стоимость билета купе на двоих из Анкары в Диярбакыр составляет от девяти тысяч турецких лир (это около 280 долларов). При этом в обратном направлении билеты начинаются от восьми тысяч турецких лир (примерно 250 долларов).