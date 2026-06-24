Новый комплекс Qarmet будет выпускать 240 тысяч тонн продукции в год
В Темиртау на металлургическом комбинате продолжается реализация одного из ключевых проектов модернизации производства. Новый комплекс позволит не только увеличить объемы выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, но и расширить возможности отечественной металлургии для обеспечения потребностей различных отраслей экономики, передает корреспондент агентства Kazinform.
Qarmet с 2025 года реализует проект строительства современного комплекса горячего непрерывного цинкования и нанесения полимерных покрытий. Новый производственный объект станет частью масштабной программы технического обновления предприятия и позволит значительно увеличить выпуск оцинкованного металла, включая продукцию с защитным полимерным покрытием.
В рамках проекта предусмотрено строительство двух основных производственных линий. Мощность линии горячего непрерывного цинкования составит 240 тысяч тонн продукции в год, а линия полимерных покрытий сможет выпускать до 180 тысяч тонн продукции ежегодно. Общая площадь строительных работ превышает 30 тысяч квадратных метров.
Новый комплекс станет одним из важных объектов развития Qarmet, поскольку позволит расширить номенклатуру выпускаемой металлопродукции и повысить долю продукции с высокой добавленной стоимостью. Оцинкованный и окрашенный прокат востребован в строительной сфере, промышленности, машиностроении и при реализации инфраструктурных проектов.
Поставщиком основного технологического оборудования для нового производства выступает John Cockerill Industry Technologies Co. Ltd (Beijing). Компания имеет значительный международный опыт в реализации промышленных проектов и поставке технологических решений для металлургической отрасли.
— На текущем этапе завершается приемка базового инжиниринга и подготовка строительной площадки. Масштаб проекта предусматривает выполнение около 200 тыс. кубометров земляных работ, строительство 20 тыс. кубометров железобетонных конструкций, монтаж порядка 7 тыс. тонн металлоконструкций и установку более 5,5 тыс. тонн технологического оборудования, — рассказали специалисты проекта.
Реализация такого масштабного объекта требует комплексной подготовки и проведения большого объема строительных и монтажных работ. На площадке предстоит возвести производственные сооружения, установить современное оборудование и обеспечить его интеграцию в действующую инфраструктуру металлургического комбината.
После ввода комплекса в эксплуатацию Qarmet сможет существенно увеличить производство оцинкованного и окрашенного проката, укрепить свои позиции на рынке металлопродукции и предложить казахстанским потребителям больше продукции собственного производства.
Новый объект также станет важным вкладом в развитие отечественной промышленности, поскольку позволит обеспечить строительную, промышленную и инфраструктурную отрасли Казахстана современной металлопродукцией, отвечающей современным требованиям качества.