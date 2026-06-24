Новый комплекс Qarmet будет выпускать 240 тысяч тонн продукции в год

В Темиртау на металлургическом комбинате продолжается реализация одного из ключевых проектов модернизации производства. Новый комплекс позволит не только увеличить объемы выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, но и расширить возможности отечественной металлургии для обеспечения потребностей различных отраслей экономики, передает корреспондент агентства Kazinform.

Qarmet с 2025 года реализует проект строительства современного комплекса горячего непрерывного цинкования и нанесения полимерных покрытий. Новый производственный объект станет частью масштабной программы технического обновления предприятия и позволит значительно увеличить выпуск оцинкованного металла, включая продукцию с защитным полимерным покрытием.

В рамках проекта предусмотрено строительство двух основных производственных линий. Мощность линии горячего непрерывного цинкования составит 240 тысяч тонн продукции в год, а линия полимерных покрытий сможет выпускать до 180 тысяч тонн продукции ежегодно. Общая площадь строительных работ превышает 30 тысяч квадратных метров.

Фото: Qarmet

Новый комплекс станет одним из важных объектов развития Qarmet, поскольку позволит расширить номенклатуру выпускаемой металлопродукции и повысить долю продукции с высокой добавленной стоимостью. Оцинкованный и окрашенный прокат востребован в строительной сфере, промышленности, машиностроении и при реализации инфраструктурных проектов.

Поставщиком основного технологического оборудования для нового производства выступает John Cockerill Industry Technologies Co. Ltd (Beijing). Компания имеет значительный международный опыт в реализации промышленных проектов и поставке технологических решений для металлургической отрасли.

— На текущем этапе завершается приемка базового инжиниринга и подготовка строительной площадки. Масштаб проекта предусматривает выполнение около 200 тыс. кубометров земляных работ, строительство 20 тыс. кубометров железобетонных конструкций, монтаж порядка 7 тыс. тонн металлоконструкций и установку более 5,5 тыс. тонн технологического оборудования, — рассказали специалисты проекта.

Фото: Qarmet

Реализация такого масштабного объекта требует комплексной подготовки и проведения большого объема строительных и монтажных работ. На площадке предстоит возвести производственные сооружения, установить современное оборудование и обеспечить его интеграцию в действующую инфраструктуру металлургического комбината.

После ввода комплекса в эксплуатацию Qarmet сможет существенно увеличить производство оцинкованного и окрашенного проката, укрепить свои позиции на рынке металлопродукции и предложить казахстанским потребителям больше продукции собственного производства.

Новый объект также станет важным вкладом в развитие отечественной промышленности, поскольку позволит обеспечить строительную, промышленную и инфраструктурную отрасли Казахстана современной металлопродукцией, отвечающей современным требованиям качества.