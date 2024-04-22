Новый технический метод противодействия телефонным мошенничествам внедрили в РК
Теперь находящиеся за пределами страны мошенники, использующие IP и SIP телефонию, не могут дозвониться на городские абонентские номера граждан РК. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Также нами в текущем году совместно с АО «Казахтелеком» внедрен новый технический метод противодействия телефонным мошенничествам, совершаемым зарубежными преступниками. Теперь находящиеся за пределами страны мошенники, использующие IP и SIP телефонию, не могут дозвониться на городские абонентские номера граждан Республики Казахстан и реализовать свои преступные цели, — сказал Шынгыс Алекешев.
По его словам, специальная система распознает их звонки и осуществляет блокировку. С начала года заблокировано свыше 2 млн таких звонков, что позволило не просто снизить уровень телефонных мошенничеств, но и полностью их остановить.
Если в прошлом году от действий мошенников пострадало более 900 граждан с общим ущербом в 1,9 млрд тенге, то в текущем периоде, с момента внедрения системы, им не удалось обманут ни одного жителя страны.
В МВД отмечают, чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо следовать нижеперечисленным рекомендациям:
- ни в коем случае не следовать так называемым «телефонным» инструкциям работников банков, брокерских, инвестиционных компаний или правоохранительных органов об оформлении кредитов, продаже имущества и переводе своих денег на безопасные счета либо оформлении займов. Правоохранительные органы не проводят специальных операций по телефону.
- никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты, сроки действия, CVV-коды банковских карт, не передавать квитанции о переводах и, тем более, СМС-коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и т. д.
- не устанавливать по просьбе посторонних лиц какие-либо мобильные приложения на свой телефон, данные приложения могут предоставить доступ мошенникам к вашему мобильному устройству;
- при покупке товаров и услуг не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам, и другим источникам. Без проверки не производить предоплату. Пробовать договориться об оплате после получения товара;
- не вкладывать денежные средства в сомнительные инвестиционные проекты. Перед вложением необходимо тщательно изучить фондовый рынок и легитивность того или иного проекта, куда планируете вложить деньги.
- для установки приложений пользоваться только официальными источниками App Store, Play Market и т. д.;
- не переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты либо содержатся в СПАМ-рассылках от неизвестных контактов или в всплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является «фишинговой»;
- регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, используйте 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками;
- не давать в долг деньги, когда Вам пишут в мессенджерах. При необходимости необходимо связаться с человеком, который просит в долг.