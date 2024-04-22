Новый технический метод противодействия телефонным мошенничествам внедрили в РК

Теперь находящиеся за пределами страны мошенники, использующие IP и SIP телефонию, не могут дозвониться на городские абонентские номера граждан РК. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Также нами в текущем году совместно с АО «Казахтелеком» внедрен новый технический метод противодействия телефонным мошенничествам, совершаемым зарубежными преступниками. Теперь находящиеся за пределами страны мошенники, использующие IP и SIP телефонию, не могут дозвониться на городские абонентские номера граждан Республики Казахстан и реализовать свои преступные цели, — сказал Шынгыс Алекешев.

По его словам, специальная система распознает их звонки и осуществляет блокировку. С начала года заблокировано свыше 2 млн таких звонков, что позволило не просто снизить уровень телефонных мошенничеств, но и полностью их остановить.

Если в прошлом году от действий мошенников пострадало более 900 граждан с общим ущербом в 1,9 млрд тенге, то в текущем периоде, с момента внедрения системы, им не удалось обманут ни одного жителя страны.

В МВД отмечают, чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо следовать нижеперечисленным рекомендациям: