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    16:41, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Новый технический метод противодействия телефонным мошенничествам внедрили в РК

    телефон, мошенники
    Фото: pixabay.com

    Теперь находящиеся за пределами страны мошенники, использующие IP и SIP телефонию, не могут дозвониться на городские абонентские номера граждан РК. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Также нами в текущем году совместно с АО «Казахтелеком» внедрен новый технический метод противодействия телефонным мошенничествам, совершаемым зарубежными преступниками. Теперь находящиеся за пределами страны мошенники, использующие IP и SIP телефонию, не могут дозвониться на городские абонентские номера граждан Республики Казахстан и реализовать свои преступные цели, — сказал Шынгыс Алекешев.

    По его словам, специальная система распознает их звонки и осуществляет блокировку. С начала года заблокировано свыше 2 млн таких звонков, что позволило не просто снизить уровень телефонных мошенничеств, но и полностью их остановить.

    Если в прошлом году от действий мошенников пострадало более 900 граждан с общим ущербом в 1,9 млрд тенге, то в текущем периоде, с момента внедрения системы, им не удалось обманут ни одного жителя страны.

    В МВД отмечают, чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо следовать нижеперечисленным рекомендациям:

    • ни в коем случае не следовать так называемым «телефонным» инструкциям работников банков, брокерских, инвестиционных компаний или правоохранительных органов об оформлении кредитов, продаже имущества и переводе своих денег на безопасные счета либо оформлении займов. Правоохранительные органы не проводят специальных операций по телефону.
    • никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты, сроки действия, CVV-коды банковских карт, не передавать квитанции о переводах и, тем более, СМС-коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и т. д.
    • не устанавливать по просьбе посторонних лиц какие-либо мобильные приложения на свой телефон, данные приложения могут предоставить доступ мошенникам к вашему мобильному устройству;
    • при покупке товаров и услуг не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам, и другим источникам. Без проверки не производить предоплату. Пробовать договориться об оплате после получения товара;
    • не вкладывать денежные средства в сомнительные инвестиционные проекты. Перед вложением необходимо тщательно изучить фондовый рынок и легитивность того или иного проекта, куда планируете вложить деньги.
    • для установки приложений пользоваться только официальными источниками App Store, Play Market и т. д.;
    • не переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты либо содержатся в СПАМ-рассылках от неизвестных контактов или в всплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является «фишинговой»;
    • регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, используйте 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками;
    • не давать в долг деньги, когда Вам пишут в мессенджерах. При необходимости необходимо связаться с человеком, который просит в долг.
    Теги:
    МВД РК Мошенничество Казахстан Борьба с преступностью
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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