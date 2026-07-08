Новый стандарт школьной медицины с акцентом на качество профосмотров запускают в РК

В Казахстане внедряются новые стандарты школьной медицины, предусматривающие цифровизацию профосмотров, обучение медсестер и оснащение диагностическим оборудованием, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В рамках модернизации школьной медицины в этом году внедряются новые стандарты, которые предусматривают цифровизацию проведения профилактических осмотров учащихся, оснащение первичных организаций здравоохранения комплектами диагностического оборудования, обучение среднего медицинского персонала.

— Сегодня важно не просто проводить профилактические осмотры, а обеспечить их высокое качество. Для этого необходимо обучить медицинских работников новым подходам и обеспечить их современными диагностическими инструментами, — сообщила директор департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РК Магрипа Ембергенова.

Всего планируется обучить 2054 медицинские сестры, которые будут участвовать в проведении профилактических осмотров детей по направлениям хирургии, офтальмологии, оториноларингологии и стоматологии. Еще одно важное нововведение — единый алгоритм сопровождения детей, у которых во время профилактических осмотров выявлены заболевания или факторы риска.

Каждый ребенок получит дальнейший маршрут наблюдения, а школьная медицинская сестра сможет контролировать выполнение рекомендаций специалистов. Родители будут своевременно получать информацию о результатах обследования и необходимых дальнейших действиях.

Отдельным направлением станет цифровизация школьной медицины. Планируется создать систему, которая позволит автоматически фиксировать результаты профилактических осмотров, отслеживать дальнейшее обследование ребенка, контролировать выполнение медицинских рекомендаций и информировать родителей через цифровые сервисы.

— Здоровье ребенка — это совместная ответственность системы здравоохранения, образования и родителей. Именно поэтому мы усиливаем межведомственное взаимодействие и создаем единую систему сопровождения школьников, — отметила Магрипа Ембергенова.

Ранее сообщалось, что школьные медосмотры в Казахстане планируют перевести в цифровой формат.