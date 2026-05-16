Новый стандарт оказания челюстно-лицевой хирургической помощи разработали в Казахстане

Документ опубликован на портале «Открытые НПА» и вынесен на публичное обсуждение до 2 июня 2026 года.

Согласно проекту, предлагается утвердить обновленный стандарт, а также признать утратившим силу действующий приказ от 20 мая 2020 года № ҚР ДСМ-53/2020. Новый документ направлен на унификацию подходов к лечению пациентов с челюстно-лицевой патологией во всех регионах страны.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что стандарт разработан с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и передового опыта стран ОЭСР. Отдельно подчеркивается, что благодаря внедренной системе маршрутизации и укреплению материально-технической базы региональных медорганизаций, специализированная помощь стала более доступной для населения.

Проектом также закрепляется обязательность исполнения стандарта для всех медицинских организаций независимо от формы собственности.

Контроль за соблюдением будет осуществляться территориальными департаментами Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.