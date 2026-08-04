Новый способ продвижения казахстанского сыра увеличил продажи на 7% за месяц

Продажи казахстанского сыра заметно выросли всего за месяц после тестирования нового способа его продвижения в торговых сетях. Теперь этот механизм распространят и на другие товары. Об этом на заседании Правительства сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, для продвижения отечественной продукции ведомство вместе с Национальным аналитическим центром начало использовать современные инструменты потребительского маркетинга.

В результате в стране запустили пилотный проект по продвижению казахстанского сыра в магазинах.

— Пилотный проект по продвижению казахстанского сыра реализуется во всех регионах страны в сорока крупных республиканских, таких как Магнум, Анвар, Смолл, и региональных торговых сетях. Только за первый месяц реализации пилота продажи казахстанского сыра выросли на 7%, — сообщил Арман Шаккалиев.

Он отметил, что сейчас Министерство торговли определяет перечень следующих товарных категорий, на которые планируется распространить этот механизм продвижения отечественной продукции.

Напомним, сейчас доля товаров отечественного производства среди социально значимых продовольственных товаров на полках магазинов уже достигла 83%. По отдельным категориям, включая молочную продукцию, представленность казахстанских брендов составляет от 70% до 90%.