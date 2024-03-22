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    03:33, 22 Март 2024 | GMT +6

    Новый спорткомплекс открыли в селе СКО

    Новый спорткомплекс открыли в селе СКО
    Фото: instagram.com/gaueznurmukhambetov

    В Северо-Казахстанской области, в селе Пресновке Жамбылского района, открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщил аким области Гауез Нурмухамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Глава региона отметил, что в день открытия в ФОКе прошли соревнования по қазақ күресі, стрельбе, асық ату и тоғызқұмалақ.

    - Поздравил жителей Жамбылского района с открытием объекта и Наурыз мейрамы. Теперь дети и взрослые смогут круглогодично заниматься разными видами спорта. Популяризация национального спорта – наша общая задача, - проинформировал в соцсетях Г.Нурмухамбетов.

    Кроме того, аким области приветствовал участников массового лыжного забега в поселке Борки города Петропавловска. По информации пресс-службы главы региона, североказахстанцы приняли эстафету от Костанайской области. На лыжи встали 250 человек.

    Теги:
    Спорт Северо-Казахстанская область Регионы Инфраструктурные проекты
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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