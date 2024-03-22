Новый спорткомплекс открыли в селе СКО

В Северо-Казахстанской области, в селе Пресновке Жамбылского района, открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщил аким области Гауез Нурмухамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава региона отметил, что в день открытия в ФОКе прошли соревнования по қазақ күресі, стрельбе, асық ату и тоғызқұмалақ.

- Поздравил жителей Жамбылского района с открытием объекта и Наурыз мейрамы. Теперь дети и взрослые смогут круглогодично заниматься разными видами спорта. Популяризация национального спорта – наша общая задача, - проинформировал в соцсетях Г.Нурмухамбетов.

Кроме того, аким области приветствовал участников массового лыжного забега в поселке Борки города Петропавловска. По информации пресс-службы главы региона, североказахстанцы приняли эстафету от Костанайской области. На лыжи встали 250 человек.