Новый современный кинотеатр Aqtobe Cinema открылся в Актобе

Церемония открытия, прошедшая в ТРЦ Aqtobe Mall, порадовала жителей города не только атмосферой праздника, но и специальным показом громкой премьеры – фильма «Бишарашки в Индии: в поисках мамы».

Фото: Aqtobe Cinema

Пообщаться и сделать фото со своими фанатами на показ пришли исполнители главных ролей популярной отечественной комедии. Актеры, полюбившиеся казахстанцам своими изумительными комедийными работами, рассказали о съемочном процессе и поделились интересными историями со съемок – которые, по сюжету фильма, на этот раз в основном проходили за рубежом.

Aqtobe Cinema гарантированно станет важной площадкой культурного и семейного досуга для жителей как города Актобе, так и всей области. В новом кинотеатре можно найти семь современных залов общей вместимостью более 800 человек, в которых установлено новейшее оборудование для кинопоказа и качественного звукового сопровождения. Комфортные кресла в каждом кинозале, бар, где посетителям предлагают попкорн, снеки и напитки, а также непревзойденное качество картинки – все это обеспечивает гостям Aqtobe Cinema отличный отдых.

Фото: Aqtobe Cinema

В торгово-развлекательном центре Aqtobe Mall много усилий уделяют развитию развлекательного направления.

- У нас предусмотрен боулинг-клуб, работает Jungle Park площадью 4 тысячи квадратных метров. К сентябрю планируем открыть роллердром площадью 1,5 тысячи квадратных метров для молодежи. Мы делаем основной акцент именно на развитии развлекательного направления. Напротив кинотеатра также разрабатываем новую концепцию – фуд-галерею с кофейнями. Подобного формата в Актобе пока нет. У нас появятся интересные проекты из Алматы, возможно, и зарубежные бренды, – рассказывает коммерческий директор Aqtobe Mall Дулат Карман.

Праздничная программа открытия продолжилась концертом с участием звезд казахстанской эстрады. Гости мероприятия смогли не только насладиться просмотром фильма на большом экране, но и увидеть выступления популярных артистов – Макпал Исабековой, Дариги Бадыковой, Олжаса Абая, Еркебулана Токтара, Асель Сагатовой и Ару Сайранбаевой.