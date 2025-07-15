Новый сквер ко Дню города построят в Косшы

По информации пресс-службы акимата Акмолинской области, благоустройство восточной стороны улицы Республики на участке между улицей Алтай и шоссе Каркаралы обещают сдать на четырехлетие города. В рамках социальной ответственности бизнеса проект реализовывает компания ТОО «СК Арнау Сервис».

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов в рамках рабочей поездки по городу посетил объект и проинспектировал темпы работ.

— Иногда мы красиво рисуем, но при реализации проекта выходят различные недочеты в виде неровно положенной брусчатки другие, поэтому обратите внимание, чтобы спешка не повлияла на качество работ. Опыт строительства скверов и парков у нас имеется: недавно реализовали проект строительства набережной «Жағалау» и ведется реконструкция общественного пространства «Көк шалғын» в областном центре. Косшы — первый город, который образован по Указу Главы государства. Город достоин чтобы наши горожане тоже могли пользоваться комфортными условиями. Это подарок ко Дню города, — подчеркнул глава региона.

Фото: акимат Акмолинской области

Заместитель генерального директора ТОО СК «Арнау» Данияр Джексембинов рассказал подробности.

— Наш проект предусматривает благоустройство сквера 1600 метров от надписи «Косшы» по восточной части и 600 метров по западной части. На сегодня мы закончили отсыпку восточной части и переходим к западной части. В ближайшее время будем стелить брусчатку, садить газон, деревья, кустарники: ель, клен, липа. На проекте задействовано порядка 20 специальных машин, — отметил он.

Фото: акимат Акмолинской области

Фото: акимат Акмолинской области

Также аким области посетил ЖК «Сиреневый сад». Ко Дню города здесь получат долгожданные ключи от квартир 103 дольщика, ожидавшие этого момента более 10 лет.