Новый сенатор принесет присягу на предстоящем заседании Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев провел заседание Бюро, в ходе которого депутаты определили повестку заседания Палаты, запланированного на 2 мая, передает агентство Kazinform.

На предстоящем заседании Сената РК обсудят присягу нового депутата от Кызылординской области и его выбор в состав постоянного комитета.

Сенаторы также рассмотрят Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года».

— Протокол предусматривает актуализацию по объемам транзита, тарифам и расчету за транзит нефти, а также продление Соглашения на десятилетний период до 1 января 2034 года. Документом вносятся изменения и в части определения компетентного органа для реализации соглашения: от казахстанской стороны — это Министерство энергетики, уполномоченная организация от российской стороны — нефтяная компания «Роснефть», — говорится в сообщении.

Еще один Закон на повестке дня предстоящего заседания Палаты — «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата и исключения излишней законодательной регламентации», который направлен на развитие инфраструктуры связи, формирование благоприятных законодательных условий для привлечения перспективных телекоммуникационных и цифровых технологий, дальнейшее совершенствование инновационной экосистемы.

Кроме того, между постоянными Комитетами Сената были распределены законы, поступившие из Мажилиса Парламента.