Новый район появится в Астане

В акимате Астаны сообщили о планах по разделению на две части района «Алматы», передает агентство Kazinform.

— В виду роста численности населения и активного развития градостроительной инфраструктуры территории, а также с целью оптимизации административно-территориального управления, решено провести реорганизацию района Алматы в городе Астана, — говорится в сообщении.

Ранее Председатель столичного маслихата Каналимов Е.Е. инициировал создание шестого района в Астане.

В соответствии с вышеизложенным предлагается разделить указанный район на две части:

северную, которая сохранит свое историческое наименование — район «Алматы», площадь которого составит 8 518 гектар;

южную, которая будет новым административным районом с новым названием общей площадью 6 953 гектар (далее — проектируемый район).

Проект документа размещен на портале открытых НПА для публичных обсуждений.