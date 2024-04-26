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    19:42, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Новый район появится в Астане

    Новый район появится в Астане
    Фото: Kazinform

    В акимате Астаны сообщили о планах по разделению на две части района «Алматы», передает агентство Kazinform.

    — В виду роста численности населения и активного развития градостроительной инфраструктуры территории, а также с целью оптимизации административно-территориального управления, решено провести реорганизацию района Алматы в городе Астана, — говорится в сообщении.

    Ранее Председатель столичного маслихата Каналимов Е.Е. инициировал создание шестого района в Астане.

    В соответствии с вышеизложенным предлагается разделить указанный район на две части:

    • северную, которая сохранит свое историческое наименование — район «Алматы», площадь которого составит 8 518 гектар;
    • южную, которая будет новым административным районом с новым названием общей площадью 6 953 гектар (далее — проектируемый район).

    Проект документа размещен на портале открытых НПА для публичных обсуждений.

    Теги:
    Инфраструктурные проекты Астана Акимат Общество
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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