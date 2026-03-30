Новый препарат от диабета превзошел популярные медикаменты в испытаниях в Китае

Как сообщили в компании, их разработка под названием UBT251 значительно снизила уровень сахара в крови и массу тела во время второй фазы эксперимента.

В исследовании приняли участие 211 взрослых пациентов из Китая с диабетом второго типа, которые ранее лечились с помощью диеты, физической активности или метформина. В течение 24 недель им вводили UBT251 в различных дозировках, семаглутид или плацебо один раз в неделю.

В конце лечения у пациентов, получавших новый препарат, средний уровень долгосрочного сахара в крови снизился максимум на 2,16%. Для сравнения, у группы, принимавшей семаглутид, этот показатель составил 1,77%, а у пациентов, получавших плацебо — 0,66%.

UBT251 также показал выраженный эффект снижения веса. Участники, принимавшие препарат, в среднем теряли до 9,8% массы тела. В группе семаглутида снижение составило около 4,8%, а в группе плацебо — 1,4%.

Исследователи также зафиксировали, что у пациентов, получавших новый препарат, уменьшился объем талии, улучшились показатели артериального давления и уровня жиров в крови. Профиль безопасности UBT251 оказался сопоставим с другими препаратами этого класса.

Исполнительный вице-президент и глава подразделения исследований и разработок Novo Nordisk Мартин Хольст Ланге заявил, что компания довольна результатами и планирует запустить крупное международное исследование второй фазы с участием пациентов с диабетом второго типа во второй половине 2026 года.

Еще одно международное исследование с участием около 330 человек с избыточным весом или ожирением уже проводится, его результаты ожидаются в 2027 году.

Ранее органы здравоохранения Великобритании и Бразилии предупредили о риске развития острого панкреатита у пациентов, принимающих популярные препараты для снижения веса из группы агонистов рецепторов GLP-1 на основе семаглутида и лираглутида (Ozempic, Wegovy, Saxenda).