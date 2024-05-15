Новый премьер-министр Сингапура вступает в должность после 20 лет правления Ли Сянь Луна

В среду Лоуренс Вонг вступает в должность нового премьер-министра Сингапура и четвертого лидера с момента получения независимости около шестьдесяти лет назад, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

Лоуренс Вонг является одним из так называемых 4G лидеров, нового поколения политиков, отобранных Партией народного действия для управления ключевого азиатского торгового и финансового центра.

Вонг останется на своей текущей должности министра финансов и возьмет на себя управление страной, которой двадцать лет правил Ли Сянь Лун, 72-летний сын Ли Куана Ю — первого премьер-министра в истории Республики Сингапур, который оставался в политике до своей смерти в 2015 году.

Инаугурация Вонга состоится в среду вечером.

Когда была объявлена дата передачи власти в прошлом месяце, Вонг сказал, что принимает ответственность «с покорностью и глубоким чувством долга» перед Сингапуром и его 5,9 миллионами жителей.

Вонг приобрел известность в 2020 году как сопредседатель комиссии по пандемии и был назван преемником Ли в апреле 2022 года.

Вонг произвел незначительную перестановку в кабинете министров, повысив министра торговли до своего заместителя. Он пообещал более крупную перестановку после выборов, которые должны состояться в следующем году.

Ли останется в кабинете в качестве старшего министра, как это делали бывшие премьер-министры Сингапура.

В своем выступлении 1 мая Ли Сянь Лун призвал людей поддержать Вонга и подчеркнул, что стабильная политика Сингапура позволила долгосрочное планирование.