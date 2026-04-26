Новый пожарный пост в области Абай обеспечит безопасность трех сел

Новый объект открыт в рамках программы «Ауыл құтқарушылары» и направлен на обеспечение безопасности сельских жителей. Пожарный пост укомплектован одной пожарной машиной, предусмотрены 1 водитель и 2 сотрудника.

Фото: акимат области Абай

Пост оснащен 2 переносными, 1 стационарной и 1 мобильной радиостанциями. В зону обслуживания входят сёла Кызылкесик, Егиндибулак и Уштобе, а также более 40 зимовок (крестьянских хозяйств). Всего охвачено 736 жилых домов и 2072 жителя.

На территории сельского округа предусмотрено 35 пожарных гидрантов. В зоне ответственности поста расположены врачебная амбулатория, школа, детский сад и здания местных исполнительных органов.

Глава региона отметил, что открытие пожарного поста является важным объектом для обеспечения безопасности населения:

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении подчеркнул: «Ваша работа сопряжена с риском и требует высокой ответственности. Государство и общество высоко ценят вашу верность присяге и самоотверженный труд». Это высокая оценка и большое доверие. В связи с этим в области Абай уделяется особое внимание развитию системы гражданской защиты. В 2023–2026 годах из областного бюджета выделено более 3 млрд тенге, что позволило значительно укрепить материально-техническую базу. В результате закуплена современная необходимая техника. Открываемый сегодня пожарный пост в селе Кызылкесик — наглядный результат этой системной работы. Объект соответствует современным требованиям и полностью оснащён техникой и средствами связи, — сказал Берик Уали.

В ходе мероприятия министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов наградил директора ТОО «НС-ЕРТАЛ» Ернара Набиоллаева нагрудным знаком за вклад в развитие системы гражданской защиты, а водителя-пожарного пожарной части № 11 Аксуатского района Серикжана Амирова — грамотой министерства. Также начальнику караула пожарной части № 11 Нурболату Ербаеву и акиму Кызылкесикского сельского округа Адильбеку Кабдолову вручены благодарственные письма акима области.

Всего по области насчитывается 326 населённых пунктов. Из них 90 находятся под защитой государственной противопожарной службы, а 170 — под защитой постов «Ауыл құтқарушылары». В настоящее время в регионе функционируют 75 таких постов. До конца текущего года планируется открыть еще 12.