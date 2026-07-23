Новый порядок выплаты алиментов начнет действовать в Казахстане с 25 августа

С 25 августа 2026 года в Казахстане вступают в силу изменения в порядке перечисления алиментов. Теперь выплаты по исполнительным документам будут зачисляться только на специальные банковские счета, предназначенные для получения алиментов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство юстиции РК.

Новый механизм предусмотрен Законом Республики Казахстан от 24 июня 2026 года № 325-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства».

Согласно внесенным изменениям, Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» дополнен новой статьей 102-1. Она устанавливает, что при исполнении исполнительных документов о взыскании алиментов перечисление денежных средств будет осуществляться исключительно на специальный банковский счет для зачисления алиментов.

Для этого взыскателю необходимо открыть такой счет и предоставить судебному исполнителю его реквизиты.

Как пояснили в Министерстве юстиции, главная цель нововведения — обеспечить дополнительную защиту денежных средств, предназначенных для содержания ребенка или нетрудоспособного лица.

В ведомстве отметили, что в соответствии с действующим законодательством на средства, находящиеся на специальном алиментном счете, не может быть наложен арест. Это позволит гарантировать, что деньги будут использоваться исключительно по своему прямому назначению и не будут затронуты исполнительными действиями по другим обязательствам получателя.

Требование распространяется на взыскателей, получающих алименты в рамках исполнительного производства. Именно они обязаны открыть специальный банковский счет и предоставить его реквизиты судебному исполнителю. Порядок открытия таких счетов регулируется Правилами открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан.

В Министерстве юстиции подчеркнули, что отсутствие специального счета не освобождает должника от обязанности выплачивать алименты.

Вместе с тем до предоставления взыскателем реквизитов специального счета перечисление взысканных денежных средств будет невозможно. В таких случаях судебный исполнитель обязан уведомить взыскателя о необходимости открыть специальный счет и предоставить его реквизиты. После выполнения этих требований взысканные средства будут перечислены получателю в установленном порядке. При этом задолженность по алиментам продолжит учитываться и не подлежит списанию.

В министерстве также обратили внимание, что не ведут учет банков второго уровня, открывающих специальные счета для зачисления алиментов, а также статистику по количеству открытых счетов. Эти вопросы относятся к компетенции Национального Банка Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и самих банков второго уровня.

Как отметили в Минюсте, новые нормы направлены на усиление социальной защиты получателей алиментов, повышение эффективности исполнительного производства и обеспечение гарантированной сохранности средств, предназначенных для содержания наиболее уязвимых категорий граждан — детей и нетрудоспособных лиц.

Ранее сообщалось, что алименты планируют начислять на специальные счета в Казахстане.