Новый порядок классификации цифровых объектов утвердили в Казахстане
В Казахстане с 31 августа начнут действовать новые правила формирования и ведения классификатора цифровых объектов. Соответствующий приказ от 14 августа 2026 года утвердил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает корреспондент агентства Kazinform.
Новый классификатор будет использоваться для систематизации различных цифровых объектов. В него включены семь основных категорий:
- цифровые ресурсы;
- прикладное программное обеспечение;
- системное программное обеспечение;
- объекты цифровой инфраструктуры;
- цифровые записи;
- цифровые активы;
- продукты цифровых данных.
Каждая категория будет разделена на три класса в зависимости от значимости и характеристик объекта.
Например, для цифровых ресурсов первый класс является самым высоким. К нему относятся первичные или эталонные ресурсы, недоступность, уничтожение или повреждение которых может привести к существенным социальным, политическим или экономическим последствиям и нарушить выполнение отдельных функций.
Второй класс включает вторичные цифровые ресурсы. Их недоступность может привести к умеренным последствиям, снижению производительности или невозможности выполнять часть функций.
Третий класс — операционные или производные цифровые ресурсы. Их недоступность или повреждение не должно приводить к существенным последствиям для пользователя.
Для программного обеспечения классы будут определяться с учетом его функциональности, сложности, охвата и критичности. Для объектов цифровой инфраструктуры — мощности и надежности оборудования, а для цифровых активов — стоимости, уровня регулирования и зависимости.
Классификатор также будут регулярно актуализировать. Основаниями для этого станут изменения законодательства, появление новых цифровых объектов и технологий, изменение архитектурных и технологических подходов, выявление дублирования или пробелов в классификации, а также результаты мониторинга ее применения.
При формировании классификатора уполномоченный орган направляет запрос в Архитектурно-координационный центр и заинтересованные госорганы. Они должны представить свои предложения в течение 10 рабочих дней. После этого уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней рассматривает и обобщает предложения и формирует проект классификатора.
Новые правила вступают в силу 31 августа 2026 года. С этой даты одновременно утрачивают силу действующие правила классификации объектов информатизации и прежний классификатор объектов информатизации.