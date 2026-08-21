Новый порядок классификации цифровых объектов утвердили в Казахстане

В Казахстане с 31 августа начнут действовать новые правила формирования и ведения классификатора цифровых объектов. Соответствующий приказ от 14 августа 2026 года утвердил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новый классификатор будет использоваться для систематизации различных цифровых объектов. В него включены семь основных категорий:

цифровые ресурсы;

прикладное программное обеспечение;

системное программное обеспечение;

объекты цифровой инфраструктуры;

цифровые записи;

цифровые активы;

продукты цифровых данных.

Каждая категория будет разделена на три класса в зависимости от значимости и характеристик объекта.

Например, для цифровых ресурсов первый класс является самым высоким. К нему относятся первичные или эталонные ресурсы, недоступность, уничтожение или повреждение которых может привести к существенным социальным, политическим или экономическим последствиям и нарушить выполнение отдельных функций.

Второй класс включает вторичные цифровые ресурсы. Их недоступность может привести к умеренным последствиям, снижению производительности или невозможности выполнять часть функций.

Третий класс — операционные или производные цифровые ресурсы. Их недоступность или повреждение не должно приводить к существенным последствиям для пользователя.

Для программного обеспечения классы будут определяться с учетом его функциональности, сложности, охвата и критичности. Для объектов цифровой инфраструктуры — мощности и надежности оборудования, а для цифровых активов — стоимости, уровня регулирования и зависимости.

Классификатор также будут регулярно актуализировать. Основаниями для этого станут изменения законодательства, появление новых цифровых объектов и технологий, изменение архитектурных и технологических подходов, выявление дублирования или пробелов в классификации, а также результаты мониторинга ее применения.

При формировании классификатора уполномоченный орган направляет запрос в Архитектурно-координационный центр и заинтересованные госорганы. Они должны представить свои предложения в течение 10 рабочих дней. После этого уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней рассматривает и обобщает предложения и формирует проект классификатора.

Новые правила вступают в силу 31 августа 2026 года. С этой даты одновременно утрачивают силу действующие правила классификации объектов информатизации и прежний классификатор объектов информатизации.