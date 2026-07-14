Новый пакет поправок в проект Налогового кодекса подготовили в Казахстане

На 21-м заседании Проектного офиса по внедрению нового Налогового кодекса сформирован очередной пакет поправок в проект документа, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

В него вошли 45 изменений, подготовленных по итогам работы профильных рабочих групп, а также во исполнение поручений Главы государства, Правительства, Премьер-министра и решений самого Проектного офиса.

Заседание прошло под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина.

Одной из ключевых инициатив стало создание льготных налоговых условий для развития легального рынка цифровых активов. В частности, предлагается освободить физических лиц от уплаты индивидуального подоходного налога с доходов от операций с цифровыми активами, совершенных через казахстанских провайдеров услуг цифровых активов. Льгота будет действовать с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.

Отдельный блок поправок направлен на усиление государственной поддержки инвестиционных проектов и повышение инвестиционной привлекательности страны.

Предлагается восстановить механизм инвестиционных приоритетных контрактов и соглашений об инвестициях с предоставлением полного пакета налоговых преференций.

Кроме того, инвесторам планируют разрешить самостоятельно подводить необходимую инфраструктуру с последующим возмещением затрат через механизм вычетов по корпоративному подоходному налогу.

В пакет также включены ранее одобренные решения Проектного офиса. Среди них — введение сверхвычета на расходы по маркировке товаров, расширение вычетов по индивидуальному подоходному налогу для лиц с инвалидностью, восстановление освобождения отдельных доходов от социального налога, освобождение факторинга и форфейтинга от НДС, корректировка порядка зачета НДС по сельскохозяйственной продукции, а также введение акциза на плодовые вина.

Кроме того, предлагаются изменения, направленные на дальнейшую цифровизацию налогового администрирования, совершенствование налоговых процедур и устранение вопросов, выявленных в ходе применения действующего налогового законодательства.

Поправки подготовлены с учетом предложений государственных органов, налогоплательщиков, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и Высшей аудиторской палаты.

Часть инициатив требует дополнительного обсуждения с представителями бизнеса. Их доработка продолжится на площадке Проектного офиса до внесения законопроекта на рассмотрение.

Проектный офис внедрения налогового кодекса рассмотрел вопросы применения базовых и социальных налоговых вычетов по ИПН.