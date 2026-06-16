Новый отель Keruen Inn открылся в Каркаралинске

В Каркаралинске состоялось открытие нового отеля Keruen Inn на въезде в город. Проект реализован компанией Qazaq Oil, и стал шестым объектом сети придорожных отелей, которая развивается вдоль автомобильных маршрутов страны, передает агентство Kazinform.

Автомобильные путешествия по Казахстану постепенно меняют свои привычные сценарии. Если раньше остановка на трассе воспринималась исключительно как необходимость — заправиться, выпить кофе и продолжить путь, — сегодня дорожная инфраструктура становится самостоятельной частью опыта поездки.

Одним из примеров такого подхода стало открытие нового отеля Keruen Inn на въезде в Каркаралинск. Проект реализован компанией Qazaq Oil и стал шестым объектом сети придорожных отелей, которая развивается вдоль автомобильных маршрутов страны.

Фото: Эльдар Максат

Каркаралинск уже давно остается одним из направлений внутреннего туризма — сюда едут за природой, пешими маршрутами и возможностью провести несколько дней вне городской динамики. При этом качество сопутствующей инфраструктуры становится не менее важным фактором выбора маршрута, чем сама точка назначения.

Новый Keruen Inn рассчитан на 31 номер и ориентирован как на туристов, так и на путешественников, которые совершают длительные поездки между регионами. Для семейных гостей предусмотрена детская игровая зона площадью 48 квадратных метров.

Фото: Эльдар Максат

Концепция проекта выходит за рамки привычного придорожного размещения. Отель стал частью единого сервисного пространства, интегрированного в инфраструктуру автозаправочного комплекса Qazaq Oil. На территории доступны охраняемая парковка, станции зарядки электромобилей Qazaq Energy Charge, кафе на 35 посадочных мест, а также Dala Market и Q-Café.

Фото: Эльдар Максат

Отдельный акцент сделан на цифровых сервисах. Через приложение Vlife гости могут бронировать номера, оплачивать услуги и пользоваться бонусной программой без перехода между разными платформами. По словам директора по развитию Qazaq Oil Оралхана Омарова, сегодня развитие дорожной инфраструктуры становится частью развития внутренней мобильности и туризма.

— Мы видим спрос на комплексные сервисные решения и последовательно развиваем объекты, которые объединяют несколько сценариев поездки в одной точке, — сказал Оралхан Омаров.

Фото: Эльдар Максат

Фото: Эльдар Максат

Развитие сети Keruen Inn отражает более широкий тренд: путешествие больше не делится на основную цель и промежуточные остановки. Комфорт, сервис и качество инфраструктуры становятся частью маршрута — и все чаще определяют впечатление от дороги не меньше, чем конечный пункт назначения.