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    Новый отель Keruen Inn открылся в Каркаралинске

    В Каркаралинске состоялось открытие нового отеля Keruen Inn на въезде в город. Проект реализован компанией Qazaq Oil, и стал шестым объектом сети придорожных отелей, которая развивается вдоль автомобильных маршрутов страны, передает агентство Kazinform.

    Новый отель Keruen Inn открылся в Каркаралинске
    Фото: Эльдар Максат

    Автомобильные путешествия по Казахстану постепенно меняют свои привычные сценарии. Если раньше остановка на трассе воспринималась исключительно как необходимость — заправиться, выпить кофе и продолжить путь, — сегодня дорожная инфраструктура становится самостоятельной частью опыта поездки.

    Одним из примеров такого подхода стало открытие нового отеля Keruen Inn на въезде в Каркаралинск. Проект реализован компанией Qazaq Oil и стал шестым объектом сети придорожных отелей, которая развивается вдоль автомобильных маршрутов страны.

    Фото: Эльдар Максат
    Фото: Эльдар Максат

    Каркаралинск уже давно остается одним из направлений внутреннего туризма — сюда едут за природой, пешими маршрутами и возможностью провести несколько дней вне городской динамики. При этом качество сопутствующей инфраструктуры становится не менее важным фактором выбора маршрута, чем сама точка назначения.

    Новый Keruen Inn рассчитан на 31 номер и ориентирован как на туристов, так и на путешественников, которые совершают длительные поездки между регионами. Для семейных гостей предусмотрена детская игровая зона площадью 48 квадратных метров.

    Фото: Эльдар Максат
    Фото: Эльдар Максат

    Концепция проекта выходит за рамки привычного придорожного размещения. Отель стал частью единого сервисного пространства, интегрированного в инфраструктуру автозаправочного комплекса Qazaq Oil. На территории доступны охраняемая парковка, станции зарядки электромобилей Qazaq Energy Charge, кафе на 35 посадочных мест, а также Dala Market и Q-Café.

    Фото: Эльдар Максат
    Фото: Эльдар Максат

    Отдельный акцент сделан на цифровых сервисах. Через приложение Vlife гости могут бронировать номера, оплачивать услуги и пользоваться бонусной программой без перехода между разными платформами. По словам директора по развитию Qazaq Oil Оралхана Омарова, сегодня развитие дорожной инфраструктуры становится частью развития внутренней мобильности и туризма.

    — Мы видим спрос на комплексные сервисные решения и последовательно развиваем объекты, которые объединяют несколько сценариев поездки в одной точке, — сказал Оралхан Омаров.

    Фото: Эльдар Максат
    Фото: Эльдар Максат
    Фото: Эльдар Максат
    Фото: Эльдар Максат

    Развитие сети Keruen Inn отражает более широкий тренд: путешествие больше не делится на основную цель и промежуточные остановки. Комфорт, сервис и качество инфраструктуры становятся частью маршрута — и все чаще определяют впечатление от дороги не меньше, чем конечный пункт назначения.

    Туризм Регионы Казахстана Внутренний туризм Общество Путешествия
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор