Новый Налоговый кодекс введут до июля 2025 года в Казахстане

Вице-премьер, министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров во время заседания Правительства сообщил, что новый Налоговый кодекс будет принят до 1 июля 2025 года, а вступит в силу — к январю 2026, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, это даст возможность провести активную массовую разъяснительную работу, разработать подзаконные акты и подготовить информационные системы Комитета государственных доходов.

В проекте нового Кодекса могут появится меры принудительного взыскания в зависимости от размера задолженности. Также из него исключили плановые налоговые проверки, и добавили пункт о предоставлении отсрочки при наличии задолженности в размере около 5 миллионов тенге.

— Для повышения эффективности налоговых льгот в проекте исключена часть неэффективных налоговых льгот, будет предусмотрено отражение всех предоставленных льгот в налоговой отчетности. Предусмотрена пониженная ставка корпоративного подоходного налога — 10% для экспортеров продукции высокого передела, — также добавил он.

Н. Байбазаров упомянул об установлении дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога, введении дополнительного налогообложения дивидендов акционеров банковского сектора, оптимизации налоговых режимов без ухудшения выгодных условий для предпринимателей, тотальная цифровизации налогового администрирования.