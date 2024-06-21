Новый мост в Астане перекрыт для движения до конца июня

С 21 по 30 июня текущего года планируется провести работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на мосту Тауелсиздик через реку Есиль. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон моста в обоих направлениях, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Как пояснили в акимате, в октябре 2023 года для разгрузки движения на дорогах был обеспечен проезд на мосту Тауелсиздик через реку Есиль по нижнему слою дорожного покрытия. Работы по благоустройству прилегающей территории в настоящее время ведутся.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свои маршруты в целях исключения заторов на дорогах города.

Мост Тауелсиздик обеспечивает дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, района нового железнодорожного вокзала, проспекта Кошкарбаева, улицы Нажимеденова, района мечети «Хазрет Султан», улиц Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем.