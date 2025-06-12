Новый медпункт открылся в селе Конеккеткен в ЗКО

В церемонии открытия принял участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, который поздравил жителей села с открытием нового медицинского объекта.

«Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Конеккеткен Акжаикского района — радостное и важное событие для всех нас. Это — конкретный результат системной работы по охране здоровья сельчан и Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», реализуемого по поручению Президента», — отметил аким области Нариман Турегалиев.

Фото: акимат ЗКО

В целом, на 2023–2025 годы в области запланировано строительство 50 новых медицинских объектов, из которых 39 уже введены в эксплуатацию. Оставшиеся объекты будут сданы по завершении строительных работ.

Площадь нового медпункта в селе Көнеккеткен составляет более 260 квадратных метров. Учреждение рассчитано на приём до 40 человек в день. Стоимость проекта — свыше 207 миллионов тенге. Строительные работы выполнило ТОО «Жиенбай», заказчиком выступило областное управление строительства.

Фото: акимат ЗКО

Житель села Көнеккеткен, председатель сельского общественного совета Тұрған Сапарғалиев выразил благодарность Главе государства за построенную по современным стандартам медпункт:

«Построить 50 медицинских объектов за два года по всей области — это масштабная работа. Благодарим Президента за поддержку, направленную на благо народа. Раньше за медицинской помощью мы ездили в районный центр или город, а теперь сможем получать качественное лечение прямо в своём селе», — отметил Турган Сапаргалиев.