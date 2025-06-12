Новый медпункт открылся в селе Конеккеткен в ЗКО
В селе Конеккеткен Акжаикского района введён в эксплуатацию новый фельдшерско-акушерский пункт в рамках системной работы по улучшению здоровья сельского населения и национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», реализуемой по поручению Главы государства.
В церемонии открытия принял участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, который поздравил жителей села с открытием нового медицинского объекта.
«Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Конеккеткен Акжаикского района — радостное и важное событие для всех нас. Это — конкретный результат системной работы по охране здоровья сельчан и Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», реализуемого по поручению Президента», — отметил аким области Нариман Турегалиев.
В целом, на 2023–2025 годы в области запланировано строительство 50 новых медицинских объектов, из которых 39 уже введены в эксплуатацию. Оставшиеся объекты будут сданы по завершении строительных работ.
Площадь нового медпункта в селе Көнеккеткен составляет более 260 квадратных метров. Учреждение рассчитано на приём до 40 человек в день. Стоимость проекта — свыше 207 миллионов тенге. Строительные работы выполнило ТОО «Жиенбай», заказчиком выступило областное управление строительства.
Житель села Көнеккеткен, председатель сельского общественного совета Тұрған Сапарғалиев выразил благодарность Главе государства за построенную по современным стандартам медпункт:
«Построить 50 медицинских объектов за два года по всей области — это масштабная работа. Благодарим Президента за поддержку, направленную на благо народа. Раньше за медицинской помощью мы ездили в районный центр или город, а теперь сможем получать качественное лечение прямо в своём селе», — отметил Турган Сапаргалиев.