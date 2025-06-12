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    15:22, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Новый медпункт открылся в селе Конеккеткен в ЗКО

    В селе Конеккеткен Акжаикского района введён в эксплуатацию новый фельдшерско-акушерский пункт в рамках системной работы по улучшению здоровья сельского населения и национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», реализуемой по поручению Главы государства.

    Новый медпункт открылся в селе Конеккеткен в ЗКО
    Фото: акимат ЗКО

    В церемонии открытия принял участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, который поздравил жителей села с открытием нового медицинского объекта.

    «Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Конеккеткен Акжаикского района — радостное и важное событие для всех нас. Это — конкретный результат системной работы по охране здоровья сельчан и Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», реализуемого по поручению Президента», — отметил аким области Нариман Турегалиев.

    Новый медпункт открылся в селе Конеккеткен в ЗКО
    Фото: акимат ЗКО

    В целом, на 2023–2025 годы в области запланировано строительство 50 новых медицинских объектов, из которых 39 уже введены в эксплуатацию. Оставшиеся объекты будут сданы по завершении строительных работ.

    Площадь нового медпункта в селе Көнеккеткен составляет более 260 квадратных метров. Учреждение рассчитано на приём до 40 человек в день. Стоимость проекта — свыше 207 миллионов тенге. Строительные работы выполнило ТОО «Жиенбай», заказчиком выступило областное управление строительства.

    Новый медпункт открылся в селе Конеккеткен в ЗКО
    Фото: акимат ЗКО

    Житель села Көнеккеткен, председатель сельского общественного совета Тұрған Сапарғалиев выразил благодарность Главе государства за построенную по современным стандартам медпункт:

    «Построить 50 медицинских объектов за два года по всей области — это масштабная работа. Благодарим Президента за поддержку, направленную на благо народа. Раньше за медицинской помощью мы ездили в районный центр или город, а теперь сможем получать качественное лечение прямо в своём селе», — отметил Турган Сапаргалиев.

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Западно-Казахстанская область
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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