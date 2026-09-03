Казахстан открыл новый маршрут транзита нефти в Кыргызстан

В августе через территорию Казахстана впервые осуществили транзитные поставки нефти в Кыргызстан. За месяц объем транспортировки составил 35 тыс. тонн, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «КазТрансОйл».

Первая партия нефти в направлении Кыргызской Республики была отправлена 15 августа.

Всего в августе 2026 года транзит нефти через территорию Казахстана в Кыргызстан составил 35 тысяч тонн.

— Транспортировка нефти в Кыргызскую Республику осуществляется по системе магистральных нефтепроводов до нефтеналивного пункта «Шагыр» АО «КазТрансОйл», где производится налив нефти в железнодорожные цистерны, — сообщили в компании.

Запуск транзита в Кыргызстан открывает новый маршрут транспортировки нефти через территорию Казахстана и расширяет перечень транзитных услуг, оказываемых АО «КазТрансОйл».

Ранее сообщалось, что Казахстан в ближайшие три месяца не планирует возобновлять транзит нефти по «Дружбе».