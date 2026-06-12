Новый инцидент с надписью «8647»: в Вашингтоне начали расследование

В Вашингтоне на Национальной аллее появились гигантская надпись «8647», что стало причиной расследования со стороны федеральных властей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Министерство внутренних дел США назвало произошедшее недопустимым актом вандализма, а полиция взяла образцы травы для анализа и продолжает выяснять обстоятельства инцидента.

Числовая комбинация «8647» ранее стала предметом споров после публикации бывшим директором ФБР Джеймсом Коми фотографии с ракушками, выложенными в такой последовательности. Администрация Трампа расценила это как возможную угрозу президенту, который является 45-м и 47-м президентом США.

Фото: Agenzia Nova

По словам Трампа и его союзников, число 86 отсылает к сленговому выражению «to 86» неизвестной этимологии, которое может означать «устранить» или «избавиться от кого-то». А число 47 является отсылкой к самому Трампу, который в ноябре прошлого года был переизбран на пост 47-го президента США.

По словам представителей ресторанного бизнеса, «86» — это «повседневное обозначение» товара, который закончился и должен быть исключен из меню.

Белый дом резко осудил появление надписи. Представитель администрации Дэвис Ингл заявил, что любые проявления политического насилия и намеки на заказные убийства заслуживают самого строгого осуждения.

Однако ранее в июне федеральный судья постановил, что сама по себе комбинация «8647» не является угрозой, а флаг с этими цифрами, вывешенный в знак протеста у здания федерального суда в Вашингтоне на территории, находящейся в ведении Службы национальных парков, не нужно было снимать, поскольку эта фраза является выражением свободы слова.

Инцидент произошел незадолго до запланированных мероприятий на территории Белого дома и празднования 250-летия США на Национальной аллее.

Ранее сообщалось о задержании стрелка у Белого дома, которого обвинили в покушении на президента США.