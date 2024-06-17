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    04:24, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Новый городской пляж открыли в Конаеве

    Новый городской пляж открыли в Конаеве
    Фото: кадр из видео

    В Конаеве ввели в эксплуатацию новый городской пляж. Аким города Асхат Бердиханов принял участие в церемонии открытия, передает агентство Kazinform.

    — Одним из важных направлений является развитие туризма. В настоящее время в Конаеве действует 140 объектов туризма. В 2023 году в купальный сезон приехало 1,2 млн туристов, а в этом году планируется принять 1,3 млн отдыхающих. Для развития туризма в городе ведется соответствующая работа как со стороны бюджетных средств, так и со стороны частных инвесторов. На сегодня благоустроен 5-й городской пляж, который открылся для жителей и гостей города. Искренне поздравляю всех радостным днем! — сказал Асхат Бердиханов.

    Объект построен на бюджетные средства.

    Общая площадь данного пляжа составляет 2,7 гектара. Здесь установлены футбольные, волейбольные, воркаут и детские игровые площадки, столы для настольного тенниса. Также имеются места для купания, туалеты, шатры, пирс, зеленая зона, бизнес-объекты, детский бассейн и парковка. Для спасателей предусмотрены 2 поста. Облик пляжа украшают малые архитектурные формы. Проведены инженерные сети, созданы комфортные условия для населения.

    Кроме того, планируется благоустройство пляжей № 6 и № 7. А пляж № 8 будет построен на средства инвесторов и будет парк аттракционов.

    Теги:
    Туризм Плавание летний отдых Видео Конаев
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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