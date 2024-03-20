Новый дом вместо старого: 74-летняя жительница Шымкента вместе с Наурызом отмечает новоселье

В канун праздника аким Шымкента Габит Сыздыкбеков вручил ключи 74-летней жительнице Шымкента Людмиле Панкратовой, чей дом в ноябре минувшего года серьезно пострадал в результате аварии на водосточном коллекторе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Авария, от которой пострадали несколько дворов шымкентского микрорайона «Онтустик» произошла в ноябре минувшего. Сильней всего пострадал дом пенсионерки Людмилы Панкратовой, в котором обрушились две стены, а оставшиеся покрылись крупными трещинами.

ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг», в ведении которого находится коллектор, взяло на себя восстановление дома для пожилой женщины, временно найдя для нее арендное жилье. И уже спустя 4 месяца после ЧП Людмила Федоровна празднует новоселье, принимая поздравления от акима города и руководства компании занимающейся обеспечением Шымкента водой.

Фото: акимат Шымкента