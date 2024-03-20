Новый дом вместо старого: 74-летняя жительница Шымкента вместе с Наурызом отмечает новоселье
В канун праздника аким Шымкента Габит Сыздыкбеков вручил ключи 74-летней жительнице Шымкента Людмиле Панкратовой, чей дом в ноябре минувшего года серьезно пострадал в результате аварии на водосточном коллекторе, передает корреспондент агентства Kazinform.
Авария, от которой пострадали несколько дворов шымкентского микрорайона «Онтустик» произошла в ноябре минувшего. Сильней всего пострадал дом пенсионерки Людмилы Панкратовой, в котором обрушились две стены, а оставшиеся покрылись крупными трещинами.
ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг», в ведении которого находится коллектор, взяло на себя восстановление дома для пожилой женщины, временно найдя для нее арендное жилье. И уже спустя 4 месяца после ЧП Людмила Федоровна празднует новоселье, принимая поздравления от акима города и руководства компании занимающейся обеспечением Шымкента водой.
— На месте прежнего дома для нее с нуля построен новый, площадью 6 на 10 метров. В доме, возведенном из газоблоков, две комнаты — спальня и большая гостиная-студия. Кроме того, есть отдельный санузел с ванной. Помимо этого, мы установили Людмиле Федоровне новые ворота и забор, — сообщил пресс-секретарь ТОО «Водные ресурсы –Маркетинг» Ринат Хамидулин.