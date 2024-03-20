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    15:35, 20 Март 2024 | GMT +6

    Новый дом вместо старого: 74-летняя жительница Шымкента вместе с Наурызом отмечает новоселье

    акимат Шымкента
    Фото: акимат Шымкента

    В канун праздника аким Шымкента Габит Сыздыкбеков вручил ключи 74-летней жительнице Шымкента Людмиле Панкратовой, чей дом в ноябре минувшего года серьезно пострадал в результате аварии на водосточном коллекторе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Авария, от которой пострадали несколько дворов шымкентского микрорайона «Онтустик» произошла в ноябре минувшего. Сильней всего пострадал дом пенсионерки Людмилы Панкратовой, в котором обрушились две стены, а оставшиеся покрылись крупными трещинами.

    ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг», в ведении которого находится коллектор, взяло на себя восстановление дома для пожилой женщины, временно найдя для нее арендное жилье. И уже спустя 4 месяца после ЧП Людмила Федоровна празднует новоселье, принимая поздравления от акима города и руководства компании занимающейся обеспечением Шымкента водой.

    акимат Шымкента
    Фото: акимат Шымкента

    — На месте прежнего дома для нее с нуля построен новый, площадью 6 на 10 метров. В доме, возведенном из газоблоков, две комнаты — спальня и большая гостиная-студия. Кроме того, есть отдельный санузел с ванной. Помимо этого, мы установили Людмиле Федоровне новые ворота и забор, — сообщил пресс-секретарь ТОО «Водные ресурсы –Маркетинг» Ринат Хамидулин.

    Теги:
    Пенсионеры Регионы Казахстана Шымкент Акимат Жилье
    Ирина Галушко
    Автор
    Ирина Галушко
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