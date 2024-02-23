Новый автобусный маршрут появится в Астане

В Астане 24 февраля запускается новый маршрут № 42 сообщением «Астанаинерт» – «Пожарная часть №4», передает агентство Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе столичного акимата, маршрут позволит улучшить транспортное обслуживание:

- в жилом массиве «Агрогородок» улиц Окжетпес, Карбышева, Муса Жалел, Ақан сері;

- улиц Караменде би Шакаулы, Ш.Айтматова, ЖК «Шарын», «Мадрид»;

- в микрорайоне Жагалау улиц Ш. Айтматова, Сыганак, жилых комплексов «Brussels», «Жагалау-3», «Кулагер», «Шығыс», «Sat city», «Зеленый квартал».

Кроме того, он будет обслуживать участок проспекта Туран от проспекта Улы дала до улицы Хусейна бен Талала, который ранее не обслуживался общественным транспортом. Также позволит улучшить обслуживание Центрального госпиталя МВД РК, городской многопрофильной больницы №2, многопрофильной городской детской больницы №3, больницы Медицинского центра УДП РК.

В связи с временным закрытием участка проспекта Туран между улицами Орынбор и Р. Баглановой, маршрут будет курсировать по проспекту Кабанбая батыра.