Новинками пополнился фонд карагандинской детской библиотеки имени Абая
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Международный день книгодарения карагандинская детская библиотека имени Абая пополнилась новинками. В настоящее время её фонд составляет 138 628 экземпляров, в том числе 32 196 на государственном языке.
«Среди подаренного особенно хочется отметить книгу-фотоальбом «Ғасырлар даналығы – бабалар мұрасында, посвящённую жизни государственного деятеля Казыбека Келдибекулы от кинотеатра «Сарыжайляу», издание комиксов «Тарихым – бүгінім, ертеңім!» на казахском и русском языках в виде сборника иллюстраций молодых художников Казахстана от частного фонда BAURZHAN foundation и книгу Елены Клепиковой «Сказки Семиречья». А мы подарили книги постоянным читателям и 20 книг и несколько экземпляров журналов – библиотеке школы-гимназии имени Абая», – рассказала руководитель отдела инновационной и методической работы библиотеки Сауле Жусупова.
Всего за прошлый год в библиотеку поступила 3 161 книга, из них на казахском языке – 1 632.
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