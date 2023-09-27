Новым начальником ДЧС Астаны назначили Марата Кульдикова

В июне текущего года Глава государства Касым-Жомарт Токаев отчитал Марата Кульдикова, прервав его доклад в должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям на заседании оперативного штаба. Сегодня М. Кульдиков стал начальником столичного департамента ЧС, передает МИА «Казинформ».

Приказом министра по ЧС РК на должность начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны назначен Марат Кульдиков. Представил нового начальника министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов.

Марат Кульдиков родился в 1967 году в Семипалатинской области. Окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК и Кокшетауский технический институт АЧС РК. Трудовую деятельность начал в 1989 году. За годы службы прошел путь от пожарного до вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК.

Куанар Базарбаев, ранее возглавлявший столичный ДЧС, доложил о работе по реконструкции имеющихся пожарных частей, строительству новых пожарных депо, оснащению необходимой техникой и оборудованием. Он отметил, что в Астане функционирует Парк культуры и отдыха пожарных и спасателей.