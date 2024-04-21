Новые виды лечений внедряют в санатории «Окжетпес»

Сегодня в составе Медицинского центра при Управлении делами Президента действуют несколько санаториев. Все они интегрированы в состав лечебно-оздоровительного комплекса «Окжетпес», расположенного в Бурабае. В частности, в этот комплекс входят курорт «Almaty resort», а также санаторий «Казахстан» в Ессентуках (Россия), передает корреспондент агентства Kazinform.

Эти лечебные центры можно назвать курортами международного уровня. К примеру, согласно рейтингу, опубликованному в 2022 году, курорт «Казахстан» в России находится на третьем месте среди более чем 150 конкурентов, расположенных в таких городах, как Ессентуки, Кисловодск и Железноводск.

«Окжетпес» станет более современным

По словам президента АО лечебно-оздоровительный комплекс «Окжетпес» Якова Стерлигова, за последние годы для улучшения курорта «Окжетпес» в Бурабае сделано немало.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

В рамках концепции «Қазақ Номад» осуществляется стилизация под национальные мотивы для популяризации традиционной казахской одежды, национальной еды, казахских лечебных процедур.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Большой зал площадью 450 квадратных метров, примыкающий к спа-центру, капитально отремонтирован и оборудован под тренажерный зал.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Номера также постепенно обновляются. В целом курорт был полностью закрыт на капитальный ремонт в 1998-2002 годах. С тех пор он не подвергался капитальному ремонту.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Проводился только текущий ремонт. А в 2021 году в 13 стандартных номерах на шестом этаже был проведен капитальный ремонт, обновлена сантехника и мебель.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

- Наша главная цель – показать не только госслужащим, но и всему населению и гостям из-за границы, что у нас сильная здравница, путем внедрения современных технологий, новой техники лечения, медицинского оборудования. В связи с этим мы занялись и ремонтом наших номеров. Сделать эту работу за один год очень сложно. Всего 125 номеров. На это нужно не мало средств. Поэтому каждый год мы проводим ремонт 20-25 номеров за свой счет. В прошлом году мы отремонтировали 20 номеров, а в этом году планируем охватить этими работами 26 номеров. Работы начнутся после тендерных процедур, - сообщил глава комплекса.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Реконструкцию прошла и старая библиотека, превратившись в современный коворкинг-центр. Раньше курортная библиотека располагалась в самом конце здания.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

В прошлом году ее реорганизовали в коворкинг-центр, чтобы сделать местом, сразу бросающимся в глаза отдыхающим.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Внутри центра представлены лучшие произведения казахской и мировой литературы, произведения современного детективного жанра, детской литературы.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

- В центре есть Wi-Fi и компьютер. Например, наши гости приезжают отдыхать на 7-10 дней. В течение этих 10 дней, возможно, что кому-то из наших гостей потребуется поработать с документами или выполнить определенные задачи, связанные с рабочим процессом. Тогда эти люди могут свободно прийти в этот коворкинг-центр и решить свои дела. А комнату бывшей библиотеки мы переделали в детский творческий центр, - рассказывает Яков Стерлигов.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Кто проходит лечение в санатории?

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

По словам исполнительного директора санатория «Окжетпес» Аяна Акмурзина, в лечебно-оздоровительный центр пациенты могут попасть по направлению из клиники Администрации Президента или приобрести путевку.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Общее количество получателей лечения превышает 10 000 в год. В отдельные годы это число достигало 11 тысяч человек. Самым пиковым является период с мая по сентябрь.

- Летом большая часть жителей столицы устремляется в Бурабай. Ведь он находится недалеко от столицы, всего в 225 км. В целом курорт «Окжетпес» хорошо известен не только жителям столицы, но и других регионов Казахстана. Много гостей из Карагандинской, Алматинской областей, а в последнее время и из Мангистауской области. Мы также принимаем 300-400 иностранных гостей каждый год. Среди них много гостей из США, Великобритании, стран Европы, России и Узбекистана. Некоторые из них приезжают сюда регулярно. Причина, по которой они выбирают наш курорт, заключается в том, что «Окжетпес» считается №1 в Центральной Азии. То есть имеет сертификаты по европейским стандартам. Санаторий имеет категорию четыре звезды. И отель, и ресторан соответствуют этому статусу. Этот уровень подтверждается каждый год. Кроме того, пять лет назад начались и сегодня завершились строительные работы комплекса «Ак Бура» на базе Бурабая. Решением Управления делами Президента этот объект также будет передан комплексу «Окжетпес». В будущем «Ак Бура» может функционировать как центр похудения. Помимо этого также поднимается вопрос об открытии санатория в Катон-Карагае, - делится Аян Акмурзин.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Согласно озвученным данным, стоимость стандартного номера на двоих в санатории составляет 78 тысяч тенге в сутки.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Сюда входит 4-х разовое питание, порция кумыса, посещение бассейна, сауны, тренажерного зала, кинотеатра, парковка и медицинские процедуры.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

За определенную плату можно пройти дополнительные очень полезные для здоровья лечебные процедуры, при одобрении терапевтом.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

- Мы также следим и за конкурентами. Здесь есть большие современные отели. Но в их стоимость включены лишь базовые услуги и завтрак. А мы предоставляем комплекс услуг. Наше местоположение тоже отличное. Прямо перед отелем расположена гора Окжетпес, с правой стороны - гора Кокшетау. За отелем находится озеро Аулиекол. Жумбактас тоже находится неподалеку. В народе говорят, что в Окжетпесе никогда не найдешь свободных номеров. Это ложная информация. Однако в летние теплые дни, в сезон отпусков свободных мест в желаемое время может не оказаться. Ведь наши гости планируют свой отдых за 2-3 месяца вперед, бронируют номера. У нас есть ряд скидок для посетителей. Мы предоставляем большие скидки от 10 процентов именинникам, инвалидам, пенсионерам, профсоюзным организациям. Санаторий «Окжетпес» не оказывает услуги в рамках обязательного социального и медицинского страхования. Однако помощь в этом направлении можно получить в санатории «Almaty resort». Недавно был поднят вопрос оказания медицинских услуг по ОСМС и в «Окжетпесе». Но возможности пока для этого нет. Во-первых, не хватает мест. Во-вторых, процедура лечения необходима совсем другая. Для этого необходимо разработать новые процедуры приема посетителей. В целом, решить эту проблему в ближайшее время будет сложно. Для этого необходимо построить новое здание, - заявил Аян Акмурзин.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Лечение навталаном

Любовь Конаплева заведует лечебно-реабилитационным отделением санатория. Много лет она работала в Медицинском центре при Администрации Президента в Астане, а после выхода на пенсию переехала в Бурабай по приглашению руководства курорта.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

- Приоритетным направлением нашего санатория является оказание услуг государственным служащим и членам их семей, жителям республики и стран СНГ по 10 направлениям реабилитации. Это лечение и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, болезни кровеносных сосудов. Однако основное внимание у нас уделяется опорно-двигательному аппарату и сердечно-сосудистой системе. Сейчас мы внедряем новый вид лечения. Это лечение навталаном. Это нефтепродукт, который ранее в Казахстане не использовался. Наш санаторий первым начал лечение навталаном, импортированным из Азербайджана, - отметила Любовь Конаплева.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Батима Камарова, которая занимается лечением пациентов навталаном рассказывает, что это мощное средство, которое готовится из нефти. Начиная с 12 века люди использовали этот препарат для лечения более чем 70 заболеваний.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

- Он снижает вязкость крови и повышает иммунитет. Улучшает функцию легких. Останавливает воспалительные процессы в организме, также оказывает обезболивающее действие. Известно его благотворное влияние на суставы и опорно-двигательный аппарат. Им также лечат дерматиты, экзему, псориаз. В Азербайджане система лечения навталаном была внедрена еще с советских времен. Граждане Казахстана ездили в эту страну, чтобы пройти такое лечение. Мы же начали лечение навталаном полгода назад. Cначала число желающих пройти этот курс лечения был небольшим. Сегодня ежедневно такое лечение получают не менее 10 человек. Спрос растет, — сообщила врач.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Однако, по ее словам, лечение навталаном противопоказано людям, страдающим онкологическими заболеваниями, перенесшим открытую форму туберкулеза, с острыми инфекционными заболеваниями, артериальной гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

По словам Любови Конаплевой, в санатории также имеются кабинеты физиотерапии, водный и массажный кабинет, грязелечебный кабинет, урологический, стоматологический, массажный кабинеты, кишечно-очистительная комната, ингалятор, фитобар, лаборатория, диагностическое отделение, косметологический кабинет, аптека.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Лечебный корпус имеет мощную инструментальную базу, позволяющую контролировать эффективность и безопасность проводимой терапии.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform