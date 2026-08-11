Новые тарифы ввели для посетителей природного парка Кызылсай

Акимат Мангистауской области утвердил новые тарифы на услуги, предоставляемые особо охраняемыми природными территориями. Новые цены установлены в зависимости от месячного расчетного показателя (МРП), передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно новому постановлению, изменились цены на ряд услуг, предоставляемых на территории национального парка «Қызылсай». Так, стоимость экскурсионного обслуживания группы до 20 человек составляет 1,8 МРП в сутки, а услуги гида — 0,9 МРП. Аренда автомобиля «Газель NEXT» для группы до 16 человек установлена в размере 15,9 МРП в сутки.

Кроме того, предусмотрены льготы для отдельных категорий посетителей особо охраняемой территории. В частности, пенсионеры, люди с инвалидностью, ветераны Второй мировой войны и приравненные к ним лица, ветераны труда, а также дети в возрасте до 6 лет могут посещать территорию бесплатно.

Для школьников в возрасте от 6 до 17 лет предусмотрена скидка в размере 50%, а для студентов очной формы обучения — 25%.

Отметим, что в связи с утверждением новых тарифов утратили силу ранее действовавшие постановления 2021 и 2026 годов.

Ранее сообщалось о том, что оплату за въезд в Баянаульский нацпарк перевели полностью в онлайн-формат.