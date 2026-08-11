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    Новые тарифы ввели для посетителей природного парка Кызылсай

    Акимат Мангистауской области утвердил новые тарифы на услуги, предоставляемые особо охраняемыми природными территориями. Новые цены установлены в зависимости от месячного расчетного показателя (МРП), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новые тарифы ввели для посетителей природного парка Кызылсай
    Фото: природный парк Кызылсай

    Согласно новому постановлению, изменились цены на ряд услуг, предоставляемых на территории национального парка «Қызылсай». Так, стоимость экскурсионного обслуживания группы до 20 человек составляет 1,8 МРП в сутки, а услуги гида — 0,9 МРП. Аренда автомобиля «Газель NEXT» для группы до 16 человек установлена в размере 15,9 МРП в сутки.

    Кроме того, предусмотрены льготы для отдельных категорий посетителей особо охраняемой территории. В частности, пенсионеры, люди с инвалидностью, ветераны Второй мировой войны и приравненные к ним лица, ветераны труда, а также дети в возрасте до 6 лет могут посещать территорию бесплатно.

    Для школьников в возрасте от 6 до 17 лет предусмотрена скидка в размере 50%, а для студентов очной формы обучения — 25%.

    Отметим, что в связи с утверждением новых тарифов утратили силу ранее действовавшие постановления 2021 и 2026 годов.

    Ранее сообщалось о том, что оплату за въезд в Баянаульский нацпарк перевели полностью в онлайн-формат.

    Цена Природа Национальные парки Экология Животные
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор