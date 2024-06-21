Новые специальности для особенных студентов откроют в колледжах Карагандинской области

В новом учебном году в колледжах Карагандинской области планируют открыть восемь групп для особенных студентов по пяти новым специальностям: организация питания, швейное производство и моделирование одежды, обувное дело, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, передает корреспондент агентства Kazinform.

На базе Карагандинского технико-строительного колледжа заработал ресурсный центр для профессиональной подготовки людей с ограниченными возможностями. В регионе большое внимание уделяется трудоустройству молодежи с инвалидностью.

Об этом родителям особенных детей сообщили во время ежеквартальной встречи с акимом Карагандинской области Ермаганбетом Булекпаевым.

- В 37 карагандинских колледжах созданы условия для инклюзивного образования. Сегодня здесь обучаются 359 студентов с особыми образовательными потребностями по 14 специальностям. Но главным остается вопрос трудоустройства выпускников. В этом году 162 студента заканчивают свое обучение. По предварительным данным, не обеспечен работой пока 61 человек, в том числе по состоянию здоровья, – проинформировал заместитель руководителя управления образования Азамат Болкенбаев.

Выпускников готовы проконсультировать по вопросам трудоустройства в карьерных центрах. По словам руководителя управления занятости и соцпрограмм Асем Джунуспековой, к ним обратились 270 молодых людей с особыми образовательными потребностями. При этом 104 уже трудоустроено. Они получили направление на социальные рабочие места, заняты на общественных работах и участвуют в программе «Молодежная практика». Четырем молодым людям выданы гранты для реализации бизнес-идей.

Фото: акимат Карагандинской области

Ермаганбет Булекпаев поручил найти работу всем, кто хочет и может трудиться.

В очередной раз родители особенных детей поднимали вопросы, касающиеся образования, соцпомощи, спорта и медицины. Жаловались на нехватку спецклассов, спортивных секций и специалистов, особенно в районах. И в то же время отмечали, что благодаря встречам многое уже решено.

- Моему особенному ребёнку сейчас 21 год. Поэтому я вижу, как всё меняется в лучшую сторону. Сейчас совсем другое дело: нас слышат, нам помогают. Помню, как мы просили сделать бесплатным проезд для опекунов с детьми с инвалидностью. И нас услышали. Решается вопрос с группой дневного пребывания для детей 18+, чтобы родители смогли выйти на работу. В этом году дети старше 18 лет с синдромом Дауна смогут пользоваться инватакси, – говорит одна из родительниц – Жанар Накбосынова.

Аким области согласился, что много работы сделано, но впереди ее еще больше.