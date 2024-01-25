Новые солнечные панели разработали казахстанские ученые

— Сейчас есть разработки наших ученых, которые с виду кажутся больше воспроизводством того, что производится в мире. На самом деле, когда идет разработка внутри лаборатории, любая наука в мире делается одинаково. И разработки будут иметь конкурентное преимущество только для того, кто первый открывает и первый ее применяет. И мы знаем, что разработка физико-технического института совместно с карагандинской компанией позволяет сейчас сформировать новые солнечные панели, — сказал Дархан Ахмед-Заки в кулуарах Мажилиса.