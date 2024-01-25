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    17:14, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Новые солнечные панели разработали казахстанские ученые

    солнечные панели
    Фото: Kazinform

    Вице-министр науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки рассказал о новой солнечной панели, которую разработали казахстанские ученые, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Сейчас есть разработки наших ученых, которые с виду кажутся больше воспроизводством того, что производится в мире. На самом деле, когда идет разработка внутри лаборатории, любая наука в мире делается одинаково. И разработки будут иметь конкурентное преимущество только для того, кто первый открывает и первый ее применяет. И мы знаем, что разработка физико-технического института совместно с карагандинской компанией позволяет сейчас сформировать новые солнечные панели, — сказал Дархан Ахмед-Заки в кулуарах Мажилиса.

    Вице-министр подтвердил, что это казахстанская разработка.

    — Мы сегодня рассматривали на большом предпринимательском совете, где можно экспортировать их услуги. Это означает, что производство отечественной продукции за счет взаимодействия с научным институтом позволяет их вывести на экспорт. Там все идет от структуры пористой среды — кремния. Это разработка была получена в физико-техническом институте, — добавил спикер.

    Теги:
    Наука Зеленая энергетика Миннауки и высшего образования РК Мажилис
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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