Новые солнечные панели разработали казахстанские ученые
Вице-министр науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки рассказал о новой солнечной панели, которую разработали казахстанские ученые, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Сейчас есть разработки наших ученых, которые с виду кажутся больше воспроизводством того, что производится в мире. На самом деле, когда идет разработка внутри лаборатории, любая наука в мире делается одинаково. И разработки будут иметь конкурентное преимущество только для того, кто первый открывает и первый ее применяет. И мы знаем, что разработка физико-технического института совместно с карагандинской компанией позволяет сейчас сформировать новые солнечные панели, — сказал Дархан Ахмед-Заки в кулуарах Мажилиса.
Вице-министр подтвердил, что это казахстанская разработка.
— Мы сегодня рассматривали на большом предпринимательском совете, где можно экспортировать их услуги. Это означает, что производство отечественной продукции за счет взаимодействия с научным институтом позволяет их вывести на экспорт. Там все идет от структуры пористой среды — кремния. Это разработка была получена в физико-техническом институте, — добавил спикер.