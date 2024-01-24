Новые случаи кори и коклюша регистрируют в Павлодарской области

Рост заболеваемости корью в Павлодарской области хоть и замедлился, но не прекратился. С начала января зарегистрировано 189 новых случаев. Среди заболевших есть маленькие дети и беременные женщины. В реанимации находится трехмесячный малыш с корью, передает корреспондент агентства Kazinform.

Начиная с прошлого года корью заболели почти 800 жителей Павлодарской области. Больше всего заболевших – в областном центре. На Павлодар приходится 42% всех подтвержденных случаев кори, 27% - на Экибастуз. В Аксу заболели 139 человек. Если говорить о сельской местности, в антилидерах – Баянаульский район.

- Основную долю заболевших корью составляют дети до 14 лет. Это 74% или 586 случаев, - сообщил руководитель областного департамента санитарно- эпидемиологического контроля Батырбек Алиев.

Из общего числа заболеших 38% – дети от двух до пяти лет, около 14% – дети до года.

- На сегодняшний день 93 больных находятся в инфекционных стационарах области, из них 72 – дети. Один ребёнок в возрасте трех месяцев находится в реанимационном отделении, - отметила Гульмира Кульмагамбетова, руководитель отдела эпидемиологического контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями.

Медики предупреждают, корь может привести к серьезным осложнениям - пневмонии, менингиту, коревому энцефалиту. Специфического лечения от кори не существует, только симптоматическое. Единственный способ защитить себя – вакцинироваться. При этом около 700 жителей области отказались от всех прививок для своих детей.

С начала года в области зарегистрировано три тяжелых случая. Это дети, которые оказались в реанимации. Летальных случаев из-за кори в Павлодарской области нет.

Также в области регистрируют случаи заболевания коклюшем. В январе коклюшем заболели 9 детей, в прошлом году коклюшем - 30.

Напомним, ранее павлодарские санврачи предупреждали, что заболевшие коклюшем заразны на протяжении месяца - за неделю до появления кашля и три недели после. Коклюш, как и корь, опасен своими осложнениями.