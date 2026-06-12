Новые штрафы за нарушение в сфере труда, экологии и бизнеса вводят в Азербайджане

В Азербайджане принят новый пакет поправок в Кодекс об административных проступках Азербайджана, который усиливает ответственность за нарушения в сфере трудовых отношений, экологии, финансовой отчетности и аграрного сектора, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Документ одобрен в третьем чтении на заседании парламента (Милли Меджлис) Азербайджана.

Согласно новым правилам, работодатели могут получить штраф до $1,760 за прием на работу лиц, которым по медицинским показаниям запрещено выполнять определенную деятельность. За трудоустройство без обязательной медицинской справки предусмотрен штраф $590.

Серьезно ужесточаются наказания и за экологические нарушения. За предоставление ложных данных о вырубке деревьев штрафы составят $295 для физических лиц, $1,760 для должностных лиц и до $2,940 для компаний.

Под новые санкции попадает и финансовый сектор. За непредоставление отчетности в Центральный банк Азербайджана штрафы для компаний достигнут $2,940, а для ответственных сотрудников — до $880.

Дополнительный контроль вводится и в аграрной отрасли: за несвоевременную подачу данных о производстве, хранении и переработке продукции штрафы составят от $60 до $295.

При повторном нарушении в течение года санкции увеличиваются — до $590 для юридических лиц. При этом нарушитель сможет избежать ответственности, если устранит нарушение в течение 10 рабочих дней.

Новые меры направлены на усиление контроля над исполнением законодательства и повышение дисциплины в ключевых секторах экономики страны.

С 1 апреля в Азербайджане вступили в силу масштабные законодательные изменения, устанавливающие полный запрет на оборот и использование электронных сигарет.