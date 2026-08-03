Новые региональные авиарейсы с Китаем откроют в Казахстане

Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев провел встречу с вице-президентом китайской авиакомпании Urumqi Airlines Чжан Ляном, в ходе которой стороны обсудили расширение авиасообщения между двумя странами, передает Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации, китайская сторона озвучила планы открытия новых регулярных рейсов по маршрутам Урумчи – Караганда, Кульджа (Инин) – Астана и Кульджа (Инин) – Алматы.

В свою очередь, казахстанская сторона предложила рассмотреть запуск рейсов в Усть-Каменогорск и Семей, а в перспективе — в новые региональные аэропорты Зайсана и Катон-Карагая. Ожидается, что это позволит повысить транспортную доступность регионов, стимулировать развитие туризма и укрепить торгово-экономические связи между Казахстаном и Китаем.

Фото: Министерство транспорта РК

Отдельное внимание на встрече уделили перспективам создания в Казахстане совместной региональной авиакомпании с использованием самолетов COMAC C909 китайского производства, которые эксплуатирует Urumqi Airlines. Предполагается, что воздушные суда могут использоваться для выполнения региональных перевозок, в том числе по направлениям в Зайсан, Катон-Карагай и другие города с высоким туристическим потенциалом.

По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и реализации совместных проектов в сфере гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что прямые рейсы из Астаны в Шанхай планируют запустить уже этой осенью. Какие реформы нужны авиационной отрасли Казахстана, читайте здесь.