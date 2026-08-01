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    Новые проекты и промышленный рост: в Костанае прошел Qostanai Invest Forum 2026

    Qostanai Invest Forum-2026 собрал в Костанае инвесторов, представителей бизнеса и власти. Главными темами стали инвестиционный потенциал региона, развитие промышленности и реализация новых проектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    форум Костанай
    Фото: Бердиболат Коркембаев

    Перед началом деловой программы участникам зачитали поздравление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленное в честь юбилея области.

    Глава государства отметил, что Костанайская область занимает особое место в истории страны, является родиной выдающихся просветителей и государственных деятелей, а сегодня остается одним из крупнейших промышленных и аграрных регионов Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что жители области и дальше будут успешно реализовывать масштабные инициативы во имя процветания страны.

    Кумар Аксакалов
    Фото: Бердиболат Коркембаев

    Открывая форум, аким Костанайской области Кумар Аксакалов отметил, что проведение инвестиционного форума именно в год 90-летия региона имеет особое значение.

    — Сегодня мы отмечаем 90-летие образования Костанайской области. Но 90 лет — это лишь дата в документах. История нашего края насчитывает тысячелетия, а сегодняшние достижения являются продолжением этой многовековой истории, — сказал глава региона.

    Особое внимание, отметил Кумар Аксакалов, уделяется развитию глубокой переработки сырья, «зеленой» энергетики, транспортной инфраструктуры и подготовке инженерных кадров.

    — Мы открыты для инвесторов, которые готовы мыслить на десятилетия вперед. Если вы ищете регион, где можно стать частью большого экономического роста, добро пожаловать в Костанайскую область, — подчеркнул он.

    форум Костанай
    Фото: Бердиболат Коркембаев

    В рамках деловой программы форума выступили председатель совета директоров Allur Андрей Лаврентьев, основатель и CEO Freedom Holding Group Тимур Турлов, генеральный директор ТОО «Евразийская группа» Кудрәт Шамиев и генеральный директор ТОО «НИПИ „Астанагенплан“ Руслан Жакупов. Они обсудили развитие машиностроения, инвестпроекты, строительство фабрики по переработке железной руды и развитие Костаная в рамках обновленного генерального плана.

    Андрей Лаврентьев отметил, что Костанайская область формирует сегодня современный индустриальный кластер.

    — Сегодня мы создаем замкнутый производственный цикл — от казахстанского сырья до казахстанского автомобиля, — подчеркнул он.

    форум Костанай
    Фото: Бердиболат Коркембаев

    Тимур Турлов назвал Костанайскую область одним из наиболее развивающихся регионов страны.

    — Костанайская область обладает высоким инвестиционным потенциалом, и мы заинтересованы в дальнейшем развитии региона, — отметил Турлов.

    завод костанай производство
    Фото: Бердиболат Коркембаев

    Расул Рысмамбетов отметил, что 90-летие области — хороший повод подвести итоги и определить дальнейшие ориентиры развития.

    — У региона очень большой потенциал. Через несколько лет здесь может начаться настоящий экономический бум, если параллельно будут решаться вопросы жилья, энергетики и инфраструктуры, — считает Рысмамбетов.

    Форум стал площадкой для обсуждения новых инвестиционных проектов и долгосрочных перспектив развития Костанайской области.

    Инвестиции Бизнес Регионы Казахстана Форум Костанай Кумар Аксакалов
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор