Новые проекты и промышленный рост: в Костанае прошел Qostanai Invest Forum 2026

Qostanai Invest Forum-2026 собрал в Костанае инвесторов, представителей бизнеса и власти. Главными темами стали инвестиционный потенциал региона, развитие промышленности и реализация новых проектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Перед началом деловой программы участникам зачитали поздравление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленное в честь юбилея области.

Глава государства отметил, что Костанайская область занимает особое место в истории страны, является родиной выдающихся просветителей и государственных деятелей, а сегодня остается одним из крупнейших промышленных и аграрных регионов Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что жители области и дальше будут успешно реализовывать масштабные инициативы во имя процветания страны.

Фото: Бердиболат Коркембаев

Открывая форум, аким Костанайской области Кумар Аксакалов отметил, что проведение инвестиционного форума именно в год 90-летия региона имеет особое значение.

— Сегодня мы отмечаем 90-летие образования Костанайской области. Но 90 лет — это лишь дата в документах. История нашего края насчитывает тысячелетия, а сегодняшние достижения являются продолжением этой многовековой истории, — сказал глава региона.

Особое внимание, отметил Кумар Аксакалов, уделяется развитию глубокой переработки сырья, «зеленой» энергетики, транспортной инфраструктуры и подготовке инженерных кадров.

— Мы открыты для инвесторов, которые готовы мыслить на десятилетия вперед. Если вы ищете регион, где можно стать частью большого экономического роста, добро пожаловать в Костанайскую область, — подчеркнул он.

Фото: Бердиболат Коркембаев

В рамках деловой программы форума выступили председатель совета директоров Allur Андрей Лаврентьев, основатель и CEO Freedom Holding Group Тимур Турлов, генеральный директор ТОО «Евразийская группа» Кудрәт Шамиев и генеральный директор ТОО «НИПИ „Астанагенплан“ Руслан Жакупов. Они обсудили развитие машиностроения, инвестпроекты, строительство фабрики по переработке железной руды и развитие Костаная в рамках обновленного генерального плана.

Андрей Лаврентьев отметил, что Костанайская область формирует сегодня современный индустриальный кластер.

— Сегодня мы создаем замкнутый производственный цикл — от казахстанского сырья до казахстанского автомобиля, — подчеркнул он.

Фото: Бердиболат Коркембаев

Тимур Турлов назвал Костанайскую область одним из наиболее развивающихся регионов страны.

— Костанайская область обладает высоким инвестиционным потенциалом, и мы заинтересованы в дальнейшем развитии региона, — отметил Турлов.

Фото: Бердиболат Коркембаев

Расул Рысмамбетов отметил, что 90-летие области — хороший повод подвести итоги и определить дальнейшие ориентиры развития.

— У региона очень большой потенциал. Через несколько лет здесь может начаться настоящий экономический бум, если параллельно будут решаться вопросы жилья, энергетики и инфраструктуры, — считает Рысмамбетов.

Форум стал площадкой для обсуждения новых инвестиционных проектов и долгосрочных перспектив развития Костанайской области.