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    14:05, 15 Май 2025 | GMT +5

    Новые принципы прикрепления к поликлиникам в Казахстане: подробности и порядок

    Министр здравоохранения Республики Казахстан распоряжением от 12 мая 2025 года утвердила изменения в правила прикрепления граждан к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (ПМСП), передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: управление здравоохранения Жамбылской области

    Эти изменения вступят в силу с 1 июля 2025 года и затронут принципы прикрепления и категории граждан, имеющих право на получение медицинских услуг.

    Основные принципы прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим ПМСП, были пересмотрены и представлены в новой редакции. Среди ключевых принципов:

    • Семейный принцип обслуживания
    • Территориальная доступность медицинских услуг
    • Свободный выбор медицинской организации в пределах доступности
    • Удовлетворенность пациентов качеством оказываемой помощи
    • Равноправие и добросовестная конкуренция между медицинскими организациями независимо от формы собственности
    • Доступность услуг профилактики, диагностики и лечения для всех пациентов, независимо от их местоположения.

    Важные изменения

    С введением новых правил введено понятие «законные представители ребенка». К ним относятся родители, усыновители, опекуны, приемные родители, патронатные воспитатели и другие лица, обеспечивающие заботу и защиту прав детей.

    Процесс прикрепления

    Граждане Республики Казахстан, кандасы, беженцы, иностранцы и лица без гражданства, проживающие в стране на постоянной основе, могут прикрепляться к организациям ПМСП для получения медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС. Процесс прикрепления осуществляется на основании индивидуального идентификационного номера (ИИН) и включает:

    • Возможность выбора одной организации ПМСП
    • Автоматическое открепление от предыдущей организации при новом прикреплении

    Прикрепление для детей

    • Дети до пяти лет прикрепляются по месту фактического проживания в течение трех дней после выписки из родильного дома.
    • Дети от шести до 14 лет — по месту прикрепления их законных представителей или на основании их заявления.
    • Студенты и обучающиеся в медресе старше 18 лет прикрепляются самостоятельно.

    Особые категории граждан

    Беременные женщины прикрепляются по месту фактического проживания. Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Казахстане, могут получать медицинскую помощь в рамках добровольного и вмененного медицинского страхования.

    Прикрепиться к организации ПМСП можно через государственную услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» как при личном обращении, так и через портал электронного правительства.

    Документы для прикрепления:

    • Удостоверение личности или электронный документ
    • Пенсионное удостоверение (для пенсионеров)
    • Документы, подтверждающие право на опекунство (для представителей детей)
    • Протокол комиссии по регистрации (для осужденных).

    Организация ПМСП обязана рассмотреть заявку в течение одного рабочего дня. При обращении через портал электронного правительства услуга оказывается в день подачи заявки.

    Порядок открепления

    При смене места проживания или по желанию гражданина прикрепление к новой организации осуществляется с автоматическим откреплением от предыдущей.

    Изменения направлены на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи для всех категорий граждан.

    В феврале 2024 года министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова заявила, что в Казахстане планируется построить более 650 объектов ПМСП.

    Теги:
    Здравоохранение Медуслуги Медицина Врачи Минздрав РК
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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