Новые принципы прикрепления к поликлиникам в Казахстане: подробности и порядок
Министр здравоохранения Республики Казахстан распоряжением от 12 мая 2025 года утвердила изменения в правила прикрепления граждан к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (ПМСП), передает корреспондент агентства Kazinform.
Эти изменения вступят в силу с 1 июля 2025 года и затронут принципы прикрепления и категории граждан, имеющих право на получение медицинских услуг.
Основные принципы прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим ПМСП, были пересмотрены и представлены в новой редакции. Среди ключевых принципов:
- Семейный принцип обслуживания
- Территориальная доступность медицинских услуг
- Свободный выбор медицинской организации в пределах доступности
- Удовлетворенность пациентов качеством оказываемой помощи
- Равноправие и добросовестная конкуренция между медицинскими организациями независимо от формы собственности
- Доступность услуг профилактики, диагностики и лечения для всех пациентов, независимо от их местоположения.
Важные изменения
С введением новых правил введено понятие «законные представители ребенка». К ним относятся родители, усыновители, опекуны, приемные родители, патронатные воспитатели и другие лица, обеспечивающие заботу и защиту прав детей.
Процесс прикрепления
Граждане Республики Казахстан, кандасы, беженцы, иностранцы и лица без гражданства, проживающие в стране на постоянной основе, могут прикрепляться к организациям ПМСП для получения медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС. Процесс прикрепления осуществляется на основании индивидуального идентификационного номера (ИИН) и включает:
- Возможность выбора одной организации ПМСП
- Автоматическое открепление от предыдущей организации при новом прикреплении
Прикрепление для детей
- Дети до пяти лет прикрепляются по месту фактического проживания в течение трех дней после выписки из родильного дома.
- Дети от шести до 14 лет — по месту прикрепления их законных представителей или на основании их заявления.
- Студенты и обучающиеся в медресе старше 18 лет прикрепляются самостоятельно.
Особые категории граждан
Беременные женщины прикрепляются по месту фактического проживания. Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Казахстане, могут получать медицинскую помощь в рамках добровольного и вмененного медицинского страхования.
Прикрепиться к организации ПМСП можно через государственную услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» как при личном обращении, так и через портал электронного правительства.
Документы для прикрепления:
- Удостоверение личности или электронный документ
- Пенсионное удостоверение (для пенсионеров)
- Документы, подтверждающие право на опекунство (для представителей детей)
- Протокол комиссии по регистрации (для осужденных).
Организация ПМСП обязана рассмотреть заявку в течение одного рабочего дня. При обращении через портал электронного правительства услуга оказывается в день подачи заявки.
Порядок открепления
При смене места проживания или по желанию гражданина прикрепление к новой организации осуществляется с автоматическим откреплением от предыдущей.
Изменения направлены на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи для всех категорий граждан.
В феврале 2024 года министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова заявила, что в Казахстане планируется построить более 650 объектов ПМСП.