Новые принципы прикрепления к поликлиникам в Казахстане: подробности и порядок

Эти изменения вступят в силу с 1 июля 2025 года и затронут принципы прикрепления и категории граждан, имеющих право на получение медицинских услуг.

Основные принципы прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим ПМСП, были пересмотрены и представлены в новой редакции. Среди ключевых принципов:

Семейный принцип обслуживания

Территориальная доступность медицинских услуг

Свободный выбор медицинской организации в пределах доступности

Удовлетворенность пациентов качеством оказываемой помощи

Равноправие и добросовестная конкуренция между медицинскими организациями независимо от формы собственности

Доступность услуг профилактики, диагностики и лечения для всех пациентов, независимо от их местоположения.

Важные изменения

С введением новых правил введено понятие «законные представители ребенка». К ним относятся родители, усыновители, опекуны, приемные родители, патронатные воспитатели и другие лица, обеспечивающие заботу и защиту прав детей.

Процесс прикрепления

Граждане Республики Казахстан, кандасы, беженцы, иностранцы и лица без гражданства, проживающие в стране на постоянной основе, могут прикрепляться к организациям ПМСП для получения медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС. Процесс прикрепления осуществляется на основании индивидуального идентификационного номера (ИИН) и включает:

Возможность выбора одной организации ПМСП

Автоматическое открепление от предыдущей организации при новом прикреплении

Прикрепление для детей

Дети до пяти лет прикрепляются по месту фактического проживания в течение трех дней после выписки из родильного дома.

Дети от шести до 14 лет — по месту прикрепления их законных представителей или на основании их заявления.

Студенты и обучающиеся в медресе старше 18 лет прикрепляются самостоятельно.

Особые категории граждан

Беременные женщины прикрепляются по месту фактического проживания. Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Казахстане, могут получать медицинскую помощь в рамках добровольного и вмененного медицинского страхования.

Прикрепиться к организации ПМСП можно через государственную услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» как при личном обращении, так и через портал электронного правительства.

Документы для прикрепления:

Удостоверение личности или электронный документ

Пенсионное удостоверение (для пенсионеров)

Документы, подтверждающие право на опекунство (для представителей детей)

Протокол комиссии по регистрации (для осужденных).

Организация ПМСП обязана рассмотреть заявку в течение одного рабочего дня. При обращении через портал электронного правительства услуга оказывается в день подачи заявки.

Порядок открепления

При смене места проживания или по желанию гражданина прикрепление к новой организации осуществляется с автоматическим откреплением от предыдущей.

Изменения направлены на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи для всех категорий граждан.

В феврале 2024 года министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова заявила, что в Казахстане планируется построить более 650 объектов ПМСП.