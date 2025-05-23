09:34, 23 Май 2025 | GMT +5
Предельные цены на товарный газ для майнеров утвердили в Казахстане
Опубликован приказ министра энергетки «Об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан, предназначенного для последующей реализации крупным коммерческим потребителям, лицам, осуществляющим цифровой майнинг, или лицам по производству электрической энергии для осуществления цифрового майнинга», передает агентство Kazinform.
Согласно документу, в регионах предельные цены оптовой реализации товарного газа для крупных коммерческих потребителей и майнеров на период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года составят:
- Астана и Акмолинская область — 72 846 тенге;
- Алматы и Алматинская область — 76 686 тенге;
- Шымкент — 71 122 тенге;
- Актюбинская область — 54 933 тенге;
- Атырауская область — 41 993 тенге;
- Западно-Казахстанская область — 55 365 тенге;
- Жамбылская область 70 639 тенге;
- Жетысуская область — 76 686 тенге;
- Карагандинская область — 72 846 тенге;
- Костанайская область — 62 951 тенге;
- Кызылординская область — 59 179 тенге;
- Мангистауская область — 57 649 тенге;
- Туркестанская область — 71 122 тенге;
- Улытауская область — 72 846 тенге;
- Восточно-Казахстанская область — 13 069 тенге.