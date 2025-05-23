Предельные цены на товарный газ для майнеров утвердили в Казахстане

Согласно документу, в регионах предельные цены оптовой реализации товарного газа для крупных коммерческих потребителей и майнеров на период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года составят:

Астана и Акмолинская область — 72 846 тенге;

Алматы и Алматинская область — 76 686 тенге;

Шымкент — 71 122 тенге;

Актюбинская область — 54 933 тенге;

Атырауская область — 41 993 тенге;

Западно-Казахстанская область — 55 365 тенге;

Жамбылская область 70 639 тенге;

Жетысуская область — 76 686 тенге;

Карагандинская область — 72 846 тенге;

Костанайская область — 62 951 тенге;

Кызылординская область — 59 179 тенге;

Мангистауская область — 57 649 тенге;

Туркестанская область — 71 122 тенге;

Улытауская область — 72 846 тенге;

Восточно-Казахстанская область — 13 069 тенге.





