Новые правила цифровой архитектуры утвердили в Казахстане: что изменится

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития утвердил правила формирования, развития и мониторинга цифровой архитектуры государства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ устанавливает порядок создания единой цифровой модели управления государством на основе доменного подхода. Архитектура будет использоваться для управления цифровыми объектами, в том числе реализуемыми на платформе «цифрового правительства».

Согласно правилам, развитие цифровой архитектуры будет основываться на принципах единства архитектурных решений, совместимости цифровых систем, облачной готовности, модульности, качества данных и информационной безопасности.

Формирование архитектуры пройдет в четыре этапа: создание архитектуры деятельности, данных, цифровых объектов и цифровой инфраструктуры.

Процесс включает анализ текущей цифровой архитектуры, определение целей и показателей развития по сферам государственного управления, а также разработку целевой модели.

При построении цифровой архитектуры предусмотрены внедрение клиентоориентированных процессов, устранение дублирования данных между госорганами, перевод ключевых данных в цифровой формат и единый архитектурный контроль со стороны Архитектурно-координационного центра.

После подготовки проекта цифровой архитектуры документ направляется уполномоченному органу на согласование. На рассмотрение отводится 10 рабочих дней. При наличии замечаний проект возвращается на доработку, которая должна быть проведена в течение 10 рабочих дней.

Повторное рассмотрение доработанного проекта занимает до пяти рабочих дней. После согласования цифровая архитектура государства размещается в электронном виде на архитектурном портале.

Приказ о введении правил формирования, развития и мониторинга цифровой архитектуры государства вводится в действие с 9 августа 2026 года.

Ранее в Минпроме заявили о необходимости создания единого цифрового процесса — от планирования территории до эксплуатации объектов.